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3 büyüklerdeki FETÖ'cü futbolcular için soruşturma!

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 11:02 | Son Güncelleme 1 saat önce

Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan eski futbolcu Uğur Boral'ın ifadesinde, kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını savcılığa tek tek verdiği öğrenildi. Boral'ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürülürken bu futbolculardan bazılarının hala Süper Lig'deki üç büyüklerde top koşturduğu belirlendi.

Vatan gazetesinin haberine göre, 17-25 Aralık sürecinde örgütün talimatı üzerine FETÖ'nün kapatılan kurumlarından Bank Asya'ya 950 bin lira yatırdığı belirlenen eski futbolcu Uğur Boral ile Zafer Biryol gözaltına alındıktan sonra itirafçı olmuştu.

Uğur Boral'ın ifadesinde, 2003 yılında G.Birliği'nde oynadığı dönemde FETÖ/PDY ile tanıştığını, düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına katıldığını söylediği belirtildi. Boral'ın kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını da savcılığa tek tek verdiği öğrenildi.

Boral'ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürülürken bu futbolculardan bazılarının hala Süper Lig'deki üç büyüklerde top koşturduğu belirlendi. Futbolcular dışında Süper Lig'de takım çalıştıran bazı teknik direktör ve menajerlerinin de ifadelerde geçtiği öğrenildi. Aynı zamanda ismi geçen futbolcu, teknik direktör ve menajerlerin de ByLock kullandıkları iddia edildi. Bu ifadeler sonrası soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önümüzdeki günlerde bu kişileri ifadeye çağırması ya da gözaltına alması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Uğur Boral FETÖ

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
fetosaray....
haberde iki futbolcunun ismi geçiyor ikisi de eski fenerli
bu futbolcuları herkes biliyor zaten itirafçı olup kurtulmak bu kdar kolay mi
tahminim emre beylezoğlu,tayfur havyutçu ve ismet şişman kelle olabilirler.
Bakalım ünlü, devamlı milleti soyan, şuan da büyük bir klübü çalıştıran ismin adı çıkacak mı yoksa iyi yerlere yalakalık yaptığı için açıklanmayacak mı?
EVET SAYIN YÖNWETİCİLER HANİ FETÖ İLE İLİŞKİLERİNİZ YOKTU. SİZE KUMPAS KURULMUŞTU.
Sayet adalet olsaydı Fetoya her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren baş fetocular hesap veriyor olurdu
1 kişinin ifadesiyle mi olacak bunlar. İyi adamı yakalamışlar, yalan yanlış ifade verip herkesi yaksın, saçma bence. Kanıt yoksa hiçbir şey yapamazsın.
yiyin birbirinizi bine fetöcular
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