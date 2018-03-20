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3 çocuk annesi, devletin verdiği 6 inekle ailesini geçindiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 11:38 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde 3 çocuk annesi Kadriye Karaca (34), rahatsızlığı nedeniyle eşi çalışamadığı için 'Genç Çiftçi' projesinden aldığı 6 inekten elde ettiği süt, yoğurt, peynir ve tereyağ satarak, ailesinin geçimini sağlıyor.

Mehmet YİRUN- Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde 3 çocuk annesi Kadriye Karaca (34), rahatsızlığı nedeniyle eşi çalışamadığı için 'Genç Çiftçi' projesinden aldığı 6 inekten elde ettiği süt, yoğurt, peynir ve tereyağ satarak, ailesinin geçimini sağlıyor. En büyük hayalinin büyüyerek bir çiftlik kurmak olduğunu söyleyen Karaca, mahalledeki diğer kadınlara da örnek oluyor. Saray ilçesine bağlı Sefaalan Mahallesi'nde oturan Erkan Karaca, 3 yıl önce odun keserken yanlışlıkla bir elinin parmaklarını kesti. Çalışamaz duruma gelen Erkan Karaca'nın eşi Kadriye Karaca, büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüştürülen Sefaalan'da muhtar ve çevredekilerin önerisiyle 2 yıl önce 'Genç Çiftçi' projesine katılarak devletten 6 inek aldı. Ahırda baktığı ineklerden süt daha sonra yoğurt, peynir ve tereyağ elde ederek satan Karaca, ailesinin geçimini de bu iş sayesinde sağladı. EN BÜYÜK HAYALİ ÇİFTLİK KURMAK En büyük hayalinin bir çiftlik kurmak olduğunu ifade eden Kadriye Karaca, 6 inekle başladığı projeyi büyütmek istediğini söyledi. Kadınlar için zor görünen hayvan bakmanın aslında çok kolay olduğunu kaydeden Karaca, "Sabah kalkıyorum onlara bakıyorum. Otlarını veriyorum, sularını veriyorum. Dışarıya salıyorum, geziyorlar. Bir zorluğu yok, böyle bir işe girmeyi muhtarımız önerdi. Eşim de çalışmadığı için proje kapsamında devletimiz de inek verdi. 6 inek aldık. Büyütmeyi düşünüyoruz. Kesinlikle zor bir tarafı yok. Süt elde ediyoruz, yoğurt, peynir, tereyağ yaparak satıp bunlarla geçiniyoruz. Özellikle tereyağa çok talep var. Ekşimiğe de aynı şekilde talep var. Hedefimde şu an için inek sayısını iki katına çıkarmak var" dedi. Genç kadınları projeye başvurmaları için teşvik ettiğini anlatan Karaca, "Burada kadın arkadaşlarımıza bunu söyledik. Bu işe girmelerini anlattım. Onlarda müracaat edecekler ve bu projeden yararlanacak. Zor görünse de çevremizdeki kadınlar bu işi yapabilir ve ailelerinin geçimlerini sağlayabilirler" diye konuştu.

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