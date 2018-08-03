3 çöp eve 'duvar kapı' önlemi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da bir binada, 5 yıldan bu yana kullanılmayan 3 dairenin 'çöp eve' dönüşmesi ve kimliği belirlenemeyen kişilerin uğrak yeri haline gelmesi üzerine girişlerine tuğla örülüp kapatıldı.

14 KAMYON ATIK ÇIKTI

Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'taki 5 katlı binanın alt katlarını büro olarak kullananlar, kime ait olduğunu bilmedikleri üst kattaki 2 ve 4'üncü kattaki pis kokular gelen bir dairenin çöp ev haline getirildiğini, gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişilerin gelip gittiğini görünce imza toplayarak şikayetçi oldu. Belediye ekipleri evlerde inceleme yaparak sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Sahiplerine ulaşılamayan evlerin çöp ile dolu olduğunu belirlendi. Tutanaklar hazırlanarak daireler boşaltıldı. Ekipler, 4 ve 5'inci kattaki 3 evden 14 kamyon kasasını dolduran eşyaları kullanılamayacak haldeki kıyafetleri ve katı atıkları götürürken, eşyalar arasında bulunan büyük bir Türk bayrağını fark eden işçilerden biri bunu alarak özenle katlayıp cebine koydu.