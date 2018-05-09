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3. Etnospor Kültür Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 14:48 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: - "Etnospor Festivali, geleneksel sporlara değişik bir vizyon ve enerji getirdi. Önemli bir vizyon çizdiler ve doğru bir yolda ilerliyorlar" - "Çocuklarımız ata binmeden ve ata dokunmadan, günlük yaşam içinde bu kültürleri özümsemeden yetişiyor. Bu süreçte adeta tozlu raflarda kalan geleneksel spor dallarının ortaya çıkarılması çok farklı bir vizyon" - "Bu tip etkinliklerin düzenleneceği tesisler yapıyoruz. Uşak'ta bitirdik, Kayseri, İstanbul, Malazgirt, Ahlat ve Erzurum'da da çalışmalar sürüyor. Bunların hepsi bir kültürün ortaya çıkarılmasıyla alakalı"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin geleneksel sporlara yeni ve farklı bir heyecan getirdiğini söyledi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Yenikapı Meydanı'ndaki festivalin açılış töreninde konuşan Bakan Bak, bu organizasyonla tozlu raflarda kalan geleneksel spor dallarının yeniden ortaya çıktığını dile getirdi.

Bu yıl "At Binenin Kılıç Kuşananın" sloganıyla gerçekleştirilen festivali, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yakından takip ettiklerini ve desteklediklerinin altını çizen Osman Aşkın Bak, şöyle konuştu:

"Etnospor Festivali, geleneksel sporlara değişik bir vizyon ve enerji getirdi. Önemli bir vizyon çizdiler ve doğru bir yolda ilerliyorlar. Bu yıl üçüncüsü yapılan etkinlikte görüyoruz, etkinliğin gücü, heyecanı her geçen yıl artıyor. Bunun yanında yüzyıllardır milletlerimizin özellikle Türklerin at üzerinde imparatorluktan imparatorluğa taşıdığı heyecan çok farklı bir noktada. Burada tarihi bir geçmişi yaşıyorsunuz. Çocuklarımız ata binmeden, ata dokunmadan, günlük yaşam içinde bu kültürleri özümsemeden yetişiyor. Bu süreçte adeta tozlu raflarda kalan geleneksel spor dallarının ortaya çıkarılması çok farklı bir vizyon. Buna öncülük eden federasyonlara teşekkür ediyorum."

Etnospor Kültür Festivali'nin Antalya'da yapılan değerlendirme toplantısına da katıldığını anımsatan Bak, "Olimpiyatları dünyada milyarlarca insan izliyor, onun geçmişi ile geldiği safhalara baktığınız zaman, şu anda ulaştığı reklam gücü ve spor endüstrisi çok farkı bir noktada. Antalya'daki toplantıda herkes çok heyecanlıydı. Ata binmek atın üzerinde coşmak, koşmak, ok atmak, şahinlerle avlanmak çok farklı ve yaşanması gereken bir duygu. Bu kurulan yapı güçlenerek tüm dünyada etkili bir hale gelecek. Bir tarihin, kültürün yükselişine işaret edecek." ifadelerini kullandı.

Geleneksel sporların gelişmesine Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptığı tesislerle destek verdiğini de aktaran Osman Aşkın Bak, "Bu tip etkinliklerin düzenleneceği tesisler yapıyoruz. Uşak'ta bitirdik, Kayseri, İstanbul, Malazgirt, Ahlat ve Erzurum'da da çalışmalar sürüyor. Bunların hepsi bir kültürün ortaya çıkarılmasıyla alakalı. Bu noktada Cumhurbaşkanımızın, tarihten gelen değerlerimizin ortaya çıkarılmasıyla ilgili verdiği talimat, bağlarımızın güçlendirilmesi noktasındaki teşvikleri çok önemli. Biz tarihini, yaşadıklarını, sporla beraber ortaya koyduğu bu değerleri ileriye taşıyacak kapasitedeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışından festivale katılan misafirlerin de heyecanını görmekten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Bakan Bak, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki bu festival çok daha güçlü bir hale gelecek. Yeni yapılacak tesislerle çok daha farklı bir heyecan kazanacak. İstanbul'un insanlarının çocuklarının bu festivalde çeşitli etkinliklere katılacağını bekliyorum. Diriliş Ertuğrul dizisi ile beraber gençlerimizde çok farklı bir yaklaşım ortaya çıktı. Onlarla beraber yaşanan heyecan insanlarımızı da heyecanlandırıyor."

Osman Aşkın Bak, geçmişte Güreş Federasyonunun başkanlığını da yaptığını hatırlatarak, "Türkiye'de Yörüklerden tutun pek çok yerde yağlı güreş ve kara kucak güreşleri gelenekleri devam ediyor. Etnospor'un bu heyecanı arttırarak devam ettireceğini düşünüyoruz. Festivalin hayırlı olmasını temenni ediyorum, sporculara başarılar diliyorum. Hep beraber burada coşacağız." şeklinde konuştu.

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Dünya Etnospor Konfederasyonu Etnospor Kültür Festivali Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

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