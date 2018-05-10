İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 3. Etnospor Kültür Festivali'nde standlara ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Etnospor Kültür Festivali'nin ikinci günündeki etkinlikler ve müsabakalar yağmur nedeniyle Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ne alınırken, Erdoğan buradaki standları gezdi.

Sanal gözlükle ok atan, ardından kemençe çalan Bilal Erdoğan, topaç yapımı standında da bir süre vakit geçirdi. Topaç yapımını izleyen Erdoğan, ardından boyadığı topacı döndürdü.

Tahta kaşık oyma ve süsleme sanatı standında bir süre bilgi alan Erdoğan, Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirilen kültür festivalinin düzenlendiği alanın maketini inceledi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun stadında bir süre dinlenen ve yetkililerle sohbet eden Bilal Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, gösteri merkezindeki incelemeleri sonrasında dışarıdaki çadır ve standlara da ziyarette bulundu. Bilal Erdoğan, son olarak atlı polislerle görüntü verdi.

