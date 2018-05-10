HABER

3. Etnospor Kültür Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

Organizasyonun ikinci gününde Türk zeka ve strateji oyunu Mangalaya büyük ilgi gösterildi - Mangala eğitmeni Engin Yeşil: "Etnospor Kültür Festivali'nde 39 ilçeden birinci olan kız ve erkek öğrencileri yarıştırıyoruz. Burada ilkokul ve ortaokul düzeyinde il birincilerini belirleyeceğiz" - "Mangala'da 4 temel kural var. Birinci kuralda, yarışmacılar önce oynadıkları taşı kendi kuyularına bırakarak ilerliyorlar. Bunun anlamı ise Türk geleneklerinde hiçbir zaman baba ocağının unutulmaması"

İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 3. Etnospor Kültür Festivali'nin ikinci gününde mangala yarışmaları büyük ilgi gördü.

Yağmur nedeniyle Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde devam eden organizasyonda Türk zeka ve strateji oyunu mangala, yarışmacıların ve ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Yarışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan mangala eğitmeni Engin Yeşil, büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını belirtti.

İstanbul'da ilk ve ortaokul düzeyinde birçok okulda öğrencilere mangala eğitimi verdiklerini aktaran Engin Yeşil, "Eğitim esnasında da tüm ilçeler arasında yarışmalar düzenledik. Yarışmalar sonunda her ilçeden başarılı olan birer erkek ve kız öğrenciyi seçtik. Etnospor Kültür Festivali'nde de 39 ilçeden birinci olan kız ve erkek öğrencileri yarıştırıyoruz. Burada da ilkokul ve ortaokul düzeyinde il birincilerini belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Üç yıldan bu yana Etnospor Kültür Festivali'nde yer aldıklarını kaydeden Yeşil, "Yarışmacılardan katılım çok fazla. Ziyaretçiler de mangalaya ilgi gösteriyor. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ziyaretçilere ücretsiz olarak mangala seti dağıtıyoruz. Etkinlik boyunca herkese mangalayı öğretmeye çalışacağız." dedi.

Türkiye genelinde 17 ilde görme engelli öğrencilere de mangala eğitimi verdiklerini anlatan Engin Yeşil, "Etkinlik boyunca her okuldan 2 öğrenci ve refakatçilerini ağırlayacağız. Yarın bu öğrenciler arasından yarışma yapacağız ve birinciyi belirleyeceğiz." diye konuştu.

- "İlk kural baba ocağını temsil ediyor"

Engin Yeşil, Mangalada kuralların Türk geleneğini temsil ettiğini dile getirdi.

Her oyuncunun oyunda 6 kuyusunun bulunduğunu ve bunlarda da 4'er taş olduğunu vurgulayan Engin Yeşil, Mangala hakkında şunları kaydetti:

"Oyuna başlayacak yarışmacı kura ile belirleniyor. Oyun, saat yönünün tersine ilerliyor. Mangalada 4 temel kural var. Birinci kuralda, yarışmacılar önce oynadıkları taşı kendi kuyularına bırakarak ilerliyorlar. Bunun anlamı ise Türk geleneklerinde hiçbir zaman baba ocağının unutulmaması. İlk kural baba ocağını temsil ediyor. İkinci kuraldaki rakibin taşlarını çiftleme yönteminde ise Türk yönetim sisteminde çift başlılığın esas alınmadığı gösteriliyor. Tek yönetim şekli olduğu için rakibin taşlarını diğer oyuncu son taş ile çiftlediğinde, çiftlediği taşların hepsini hazinesine koyar. Üçüncü kuralda, son taş oyuncunun kendi hazinesine denk gelirse tekrar oynama hakkı kazanıyor. Dördüncü ve son kuralda ise oyuncunun oynadığı taşlardan sonuncusu kendi bölgesindeki boş kuyuya denk geliyorsa, hem koyduğu son taşı hem de tam karşısındaki rakip taşları kendi hazinesine aktarıyor. Oyunun sonunda ise hazinesinde en çok taşı biriktiren oyuncu galip geliyor. Kuyularındaki taşı ilk bitiren yarışmacı, rakibin kuyusundaki tüm taşları kendi hazinesine aktarıyor. Bu da oyunun seyrini son anda değiştirerek Mangalayı heyecanlı hale getiriyor."

İzmir'de operasyon! 96 kişi için gözaltı kararıİzmir'de operasyon! 96 kişi için gözaltı kararı
'Erdoğan yorgun, bitkin ve gergin''Erdoğan yorgun, bitkin ve gergin'
Obama'dan Trump'ın kararına tepki!Obama'dan Trump'ın kararına tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3. Etnospor Kültür Festivali Engin Yeşil Mangala

En Çok Okunan Haberler

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

AK Parti ile MHP birbirine girdi

AK Parti ile MHP birbirine girdi

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

İlginizi Çekebilir

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sel felaketi! Mahsur kalanlar var

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sel felaketi! Mahsur kalanlar var

Abdullah Gül'ü sevindiren seçim sonucu: Arkadaşıma iftira atılmıştı

Abdullah Gül'ü sevindiren seçim sonucu: Arkadaşıma iftira atılmıştı

Antalya Kemer'de feci kaza! Ölü ve yaralı var

Antalya Kemer'de feci kaza! Ölü ve yaralı var

Fatih Portakal 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının son durumuna dikkat çekti

Fatih Portakal 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının son durumuna dikkat çekti

Suriyeli kadın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdı

Suriyeli kadın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdı

Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den kritik görüşme

Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.