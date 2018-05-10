İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 3. Etnospor Kültür Festivali'nin ikinci gününde mangala yarışmaları büyük ilgi gördü.
Yağmur nedeniyle Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde devam eden organizasyonda Türk zeka ve strateji oyunu mangala, yarışmacıların ve ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Yarışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan mangala eğitmeni Engin Yeşil, büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını belirtti.
İstanbul'da ilk ve ortaokul düzeyinde birçok okulda öğrencilere mangala eğitimi verdiklerini aktaran Engin Yeşil, "Eğitim esnasında da tüm ilçeler arasında yarışmalar düzenledik. Yarışmalar sonunda her ilçeden başarılı olan birer erkek ve kız öğrenciyi seçtik. Etnospor Kültür Festivali'nde de 39 ilçeden birinci olan kız ve erkek öğrencileri yarıştırıyoruz. Burada da ilkokul ve ortaokul düzeyinde il birincilerini belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Üç yıldan bu yana Etnospor Kültür Festivali'nde yer aldıklarını kaydeden Yeşil, "Yarışmacılardan katılım çok fazla. Ziyaretçiler de mangalaya ilgi gösteriyor. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ziyaretçilere ücretsiz olarak mangala seti dağıtıyoruz. Etkinlik boyunca herkese mangalayı öğretmeye çalışacağız." dedi.
Türkiye genelinde 17 ilde görme engelli öğrencilere de mangala eğitimi verdiklerini anlatan Engin Yeşil, "Etkinlik boyunca her okuldan 2 öğrenci ve refakatçilerini ağırlayacağız. Yarın bu öğrenciler arasından yarışma yapacağız ve birinciyi belirleyeceğiz." diye konuştu.
- "İlk kural baba ocağını temsil ediyor"
Engin Yeşil, Mangalada kuralların Türk geleneğini temsil ettiğini dile getirdi.
Her oyuncunun oyunda 6 kuyusunun bulunduğunu ve bunlarda da 4'er taş olduğunu vurgulayan Engin Yeşil, Mangala hakkında şunları kaydetti:
"Oyuna başlayacak yarışmacı kura ile belirleniyor. Oyun, saat yönünün tersine ilerliyor. Mangalada 4 temel kural var. Birinci kuralda, yarışmacılar önce oynadıkları taşı kendi kuyularına bırakarak ilerliyorlar. Bunun anlamı ise Türk geleneklerinde hiçbir zaman baba ocağının unutulmaması. İlk kural baba ocağını temsil ediyor. İkinci kuraldaki rakibin taşlarını çiftleme yönteminde ise Türk yönetim sisteminde çift başlılığın esas alınmadığı gösteriliyor. Tek yönetim şekli olduğu için rakibin taşlarını diğer oyuncu son taş ile çiftlediğinde, çiftlediği taşların hepsini hazinesine koyar. Üçüncü kuralda, son taş oyuncunun kendi hazinesine denk gelirse tekrar oynama hakkı kazanıyor. Dördüncü ve son kuralda ise oyuncunun oynadığı taşlardan sonuncusu kendi bölgesindeki boş kuyuya denk geliyorsa, hem koyduğu son taşı hem de tam karşısındaki rakip taşları kendi hazinesine aktarıyor. Oyunun sonunda ise hazinesinde en çok taşı biriktiren oyuncu galip geliyor. Kuyularındaki taşı ilk bitiren yarışmacı, rakibin kuyusundaki tüm taşları kendi hazinesine aktarıyor. Bu da oyunun seyrini son anda değiştirerek Mangalayı heyecanlı hale getiriyor."
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