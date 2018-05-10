İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 3. Etnospor Kültür Festivali'nin ikinci gününde mangala yarışmaları büyük ilgi gördü.

Yağmur nedeniyle Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde devam eden organizasyonda Türk zeka ve strateji oyunu mangala, yarışmacıların ve ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Yarışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan mangala eğitmeni Engin Yeşil, büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını belirtti.

İstanbul'da ilk ve ortaokul düzeyinde birçok okulda öğrencilere mangala eğitimi verdiklerini aktaran Engin Yeşil, "Eğitim esnasında da tüm ilçeler arasında yarışmalar düzenledik. Yarışmalar sonunda her ilçeden başarılı olan birer erkek ve kız öğrenciyi seçtik. Etnospor Kültür Festivali'nde de 39 ilçeden birinci olan kız ve erkek öğrencileri yarıştırıyoruz. Burada da ilkokul ve ortaokul düzeyinde il birincilerini belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Üç yıldan bu yana Etnospor Kültür Festivali'nde yer aldıklarını kaydeden Yeşil, "Yarışmacılardan katılım çok fazla. Ziyaretçiler de mangalaya ilgi gösteriyor. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ziyaretçilere ücretsiz olarak mangala seti dağıtıyoruz. Etkinlik boyunca herkese mangalayı öğretmeye çalışacağız." dedi.