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3. Etnospor Kültür Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

Festival alanında açılan Anadolu Ajansı standına ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi

İSTANBUL (AA) - 3. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da sürerken, festivalin global iletişim ortağı Anadolu Ajansı'nın standına ziyaretçiler, büyük ilgi gösterdi.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yer alan Anadolu Ajansı standını ziyaret eden katılımcılar, ajansın farklı dillerde yayımladığı yıllıklar, tanıtım katalogları, "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitabı ile "Istanbul Photo Awards" fotoğraf albümünü temin etti.

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3. Etnospor Kültür Festivali Anadolu Ajansı etnospor

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