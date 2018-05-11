İSTANBUL (AA) - 3. Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün müsabakaları ve gösterileri başladı.

Yenikapı Meydanı'nın yanı sıra Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu organizasyonun üçüncü gününde atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk, kuşak, kapışmalı aba, şalvar, aşırtmalı aba, mas müsabakaları yapılacak. Katılımcılar ayrıca şahin, yabusame atlı okçuluk, atlı akrobasi, sovgat atlı gösterilerle keyifli anlar yaşayacak.

Ziyaretçiler, ayrıca festival alanında okçuluk talimi de yapabilecek.

