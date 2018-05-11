HABER

3. Etnospor Kültür Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 19:55 | Son Güncelleme

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, organizasyonun üçüncü gününde çadırları gezerek katılımcılarla sohbet etti

İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 3. Etnospor Kültür Festivali'nde katılımcılarla bir araya geldi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Etnospor Kültür Festivali'nin üçüncü gününde Erdoğan, Türkiye'nin çeşitli illerini temsil eden çadırları gezdi.

Gezdiği çadırlarda kendisine yapılan ikramları tadan Bilal Erdoğan ziyareti sırasında buğday öğüttü, demir dövdü. Erdoğan, halk oyunları izlerken katılımcılarla sohbet etti.

Daha sonra Katar çadırına geçen Erdoğan burada bir süre dinlenirken bu ülkeden getirilen şahinlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan festivalin üçüncü günü çeşitli etkinliklerle tamamlandı.

İstanbul'da bir ilkokula bomba ihbarı yapıldıİstanbul'da bir ilkokula bomba ihbarı yapıldı
İki ülke kriz yaşıyor! Kaderi belli olduİki ülke kriz yaşıyor! Kaderi belli oldu
İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları!İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3. Etnospor Kültür Festivali Bilal Erdoğan etnospor

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.