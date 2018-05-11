İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 3. Etnospor Kültür Festivali'nde katılımcılarla bir araya geldi.
Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Etnospor Kültür Festivali'nin üçüncü gününde Erdoğan, Türkiye'nin çeşitli illerini temsil eden çadırları gezdi.
Gezdiği çadırlarda kendisine yapılan ikramları tadan Bilal Erdoğan ziyareti sırasında buğday öğüttü, demir dövdü. Erdoğan, halk oyunları izlerken katılımcılarla sohbet etti.
Daha sonra Katar çadırına geçen Erdoğan burada bir süre dinlenirken bu ülkeden getirilen şahinlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Öte yandan festivalin üçüncü günü çeşitli etkinliklerle tamamlandı.
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