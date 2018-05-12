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3. Etnospor Kültür Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 18:25 | Son Güncelleme

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) standını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Etnospor Kültür Festivali'nde AA'nın standını ziyaret etti.

Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, Bilal Erdoğan, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı ile birlikte AA'nın standını gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, daha sonra Anadolu Ajansına ait eserleri inceledi.

Bu yıl üçüncüsü yapılan Etnospor Kültür Festivali, yarın sona erecek.

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3. Etnospor Kültür Festivali Bilal Erdoğan etnospor Şenol Kazancı

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