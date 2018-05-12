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3. Etnospor Kültür Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 18:37 | Son Güncelleme

Festivalde, 15 Temmuz darbe girişiminin animasyonuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 3. Etnospor Kültür Festivali'nde 15 Temmuz darbe girişiminin animasyonuna ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen festivalde, alana kurulan çadırda Türkiye'de ilk kez kullanılan dom master kubbe teknolojisiyle 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ait animasyonlar gösterime sunuldu.

Farklı noktalara yerleştirilen 8 projeksiyondan 360 dereceyle yapılan 7 dakikalık video gösteriminde çeşitli şiirlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmaları yayımlandı.

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15 Temmuz 15 temmuz gösterimi etnospor

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