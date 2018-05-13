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3. Etnospor Kültür Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 22:01 | Son Güncelleme

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: "Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak Türkiye merkezli bir kuruluş olduğumuz için sadece Anadolu'nun ve Türkiye'nin değil dünyanın kültürel zenginliğine dikkat çekmek istiyoruz" - "Her geçen sene daha kusursuz bir organizasyon olma yolunda ilerliyoruz. Sizin desteklerinizle seneye daha güzel bir festival yapmayı ümit ediyoruz" - "Kültürümüzü koruyup geleceğe taşıyacakları için annelerimizi tebrik ediyorum."

İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye merkezli bir kuruluş olarak sadece Anadolu'nun ve Türkiye'nin değil dünyanın kültürel zenginliğine dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 3. Etnospor Kültür Festivali'nin ödül töreninde konuşan Bilal Erdoğan, organizasyonun en kalabalık gününü yaşadıklarını belirtti.

Festivalde ziyaretçilerin çok güzel vakit geçirdiğini aktaran Erdoğan, "Ailece hem güzel vakit geçirmek hem de geçmişimizi ve değerlerimizi geleceğe taşımak mümkün. Bunda ne gericilik ne de yobazlık var. Bunların gelişmişlikle hiçbir ilgisi yok. Bizler bin yılı aşkın bir süreçte Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmiş ve burayı kendimize vatan yapmışız. Orta Asya'nın, Anadolu'nun ve Balkanlar'ın kültürel renklerini burada gördük. Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak Türkiye merkezli bir kuruluş olduğumuz için sadece Anadolu'nun ve Türkiye'nin değil dünyanın kültürel zenginliğine dikkat çekmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 21. yüzyıla damgasını vuracağını dile getiren Erdoğan, "Bizim kültürümüzün taşıdığı değerler ve inanç sistemimiz, yeni Türkiye'nin merkezinde olacaktır. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bütün sponsorlar ve festivalde görev yapan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Her geçen sene daha kusursuz bir organizasyon olma yolunda ilerliyoruz. Sizin desteklerinizle seneye daha güzel bir festival yapmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Bütün kültürlerin dünyanın zenginliği olduğunu ve saygınlığı hak ettiğini vurgulayan Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir kültürün başka kültüre hayat hakkı tanımaması, onu baskı altında tutup yok olmaya bırakması insanlığın doğasına aykırı olduğu için huzursuzluk yaratır. Burada 30 ülkenin yemeklerini vatandaşlarımız severek yediler. Japonların atlı okçuluğuyla kendi atlı okçuluğumuzu yan yana görüp mutlu oldular. Anadolu'ya erişmemiş kökbörü sporunu keyifle seyrettiler. Demek ki bu kültürel zenginlik bizim içimizde de var ki, bunları seyrederken takdir edebildik. Atlı okçulukta ödül alan kardeşlerimizi ayrıca tebrik ediyorum. 13 yaşındaki kardeşimiz birinci oldu. İnşallah atlı okçuluğa ilgiyi çekince ne cevherler daha keşfedilecek. Diğer geleneksel sporlarda da olduğu gibi."

- "Annelerimiz kültürün taşıyıcıları ve koruyucuları"

Anneler Günü dolayısıyla annesi ve eşi de dahil olmak üzere tüm anneleri tebrik eden Bilal Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annelerimiz kültürün taşıyıcıları ve koruyucuları. Kültür ancak ailede korunarak geleceğe taşınabilir. Bizim geleneğimize göre kültürümüzün koruyucusu annelerimiz olmuştur. Kültürümüzü koruyup geleceğe taşıyacakları için annelerimizi tebrik ediyorum. Annelerimiz olmasaydı, batı özentilikleri bizi kimliksiz bir nesil haline getirebilirdi. Ama analarımızın ninnilerinde ve manilerinde bizim kültürümüz yaşadı ve bugünlere geldi."

Engelliler Haftası'nda olduklarını da hatırlatan Erdoğan, "Festivalde engelliler okçuluk ve görme engelliler mangala turnuvasını da yaptık. Yıl boyunca Türkiye'de tüm görme engelli öğrencilerin okullarında mangalalarını hediye ettik ve turnuvalarını yaptık. Burada da final müsabakalarını gerçekleştirdik." diye konuştu.

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