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3. Geleneksel Kazak Kültürü Tanıtma ve Kaynaşma Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 18:32 | Son Güncelleme

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek: "Bu festival bize gösteriyor ki bu kardeşlerimiz, örflerini, kültürlerini, ananelerini en iyi şekilde korumuşlar, bizim halkımız da onlara kucak açmış" - Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı: "Türkiye'de eğitim aldım. Buranın ekmeğini yedim, suyunu içtim. Konukseverliğini gördüm. Gerçek kardeşliği burada tanıdım aslında"

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen 3. Geleneksel Kazak Kültürü Tanıtma ve Kaynaşma Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Vali Yılmaz Şimşek, Altay köy meydanında düzenlenen festivalde, Türkiye ile Kazakistan'ın dost ve kardeş iki ülke olduğunu söyledi.

Kazakistan ile Türkiye'nin arasında pek çok ortak yön olduğunu ifade eden Şimşek, tarih boyunca ilişkilerin hep dostane olduğunu dile getirdi.

Festivalin geliştirilerek devam edeceğini aktaran Şimşek, "Bu festival bize gösteriyor ki bu kardeşlerimiz, örflerini, kültürlerini, ananelerini en iyi şekilde korumuşlar, bizim halkımız da onlara kucak açmış." dedi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı da Kazakistan'ın Türkiye'de ata yurt olarak anıldığını, kendilerininde Türkiye'yi bir ana yurt olarak gördüklerini vurguladı.

Altay'ın bütün Türklerin beşiği olduğuna değinen Saparbekulı, "Türkiye'de eğitim aldım. Buranın ekmeğini yedim, suyunu içtim. Konukseverliğini gördüm. Gerçek kardeşliği burada tanıdım aslında. Kazakistan çok uluslu bir ülke olduğu için orada da bir sürü kardeşlerimiz yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kaymakam Ferhat Atar Sosyal Tesisi ile restorasyonu tamamlanan Altay Camisi'nin açılışı yapıldı.

Özbek pilavının ikram edildiği festivalde, çadırlarda yöresel eşyalar sergilendi. Türkiye'de "Dombıra" şarkısıyla ünlenen Kuzey Kafkasya kökenli Nogay Halk Müziği sanatçısı Arslanbek Sultanbekov ve yöresel sanatçılar konser verdi.

Vali Şimşek, Büyükelçi Saparbekulı ve davetliler, söylenen yöresel şarkılarla dans etti.

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