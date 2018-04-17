"3. Genç Öncüler Kısa Film Yarışması"nın ödülleri verildi

"Katılan eserlerin çokluğu, güven probleminin ne derecede önemsenmesi gerektiğini göstermiştir bizlere. Türkiye'de yapılan araştırmalar gösteriyor ki toplumun büyük bir kesimi özellikle gençlerimiz ciddi bir güven problemi yaşıyor. Bizler bir gençlik hareketi olarak da gençlerin güven duygusu üzerine konuşmamız ve çözüm üretmemiz gerektiğini düşünüyoruz."

Yarışmaya bu yıl 204 kısa filmin başvuru yaptığını söyleyen Özcan, şöyle devam etti:

Özcan, sosyal sorumluluk bilinci ile temaları seçtiklerini belirterek, "Toplumda problem olarak gördüğümüz meseleleri gündeme taşımaya çalışırken, aynı zamanda çözüme ilişkin fikirlerimizi de kamuoyu ile paylaşmayı hedefledik." dedi.

Törende konuşan Genç Öncüler Genel Başkanı Aşkın Özcan, bu yıl "Güven" temasının işlendiği yarışmada, daha önce "Evsizler" ile "Bireyselleşme ve Aile" temalarının konu alındığını hatırlattı.

Özcan, Genç Öncüler Hareketi olarak yarışma kapsamında İstanbul'un çeşitli bölgelerinde güven üzerine sokak röportajları yaptıklarını anlatarak, "Röportaja katılanların yüzde yetmişi güvenin çok önemli bir duygu olduğunu ama kimseye güvenmediklerini ifade etmişlerdir. Güven duygusu yitirilmiş bir gençlik, ülke için bir imkan değil, son derece önemli bir problemdir." değerlendirmesinde bulundu.

- "7 düvele baş kaldırmışız"

Yarışmanın onur konuğu yapımcı, yönetmen ve senarist Mesut Uçakan da sinemaya 25 yaşında başladığını, ilk filmini ise 28 yaşında çektiğini dile getirdi.

Uçakan, sinema alanına girdiği dönemde birçok sorunlarla karşılaştığına dikkati çekerek, "O dönem bazı kanunlar vardı. Başörtü yasağının yanı sıra İslam adına bile konuşmalar bile pek çok mahkumiyete sebep olabiliyordu ve bütün ülkedeki müesseselerin damarlarına kadar emperyalizm sinmişti. Daha sonraları anladık ki biz ciddi manada 7 düvele baş kaldırmışız. Bazı arkadaşlarımız siyasette, bazılarımız ticarette, biz de sanatta bunu yapmaya çalışmışız ama en zoru da sanattır. Çünkü sanat gönlü yakalayabilmektir." diye konuştu.