"3. Genç Öncüler Kısa Film Yarışması"nın ödülleri verildi

İSTANBUL (AA) - Genç Öncüler Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Genç Öncüler Kısa Film Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ve Karar Gazetesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde yapıldı.
- Yarışmaya 204 eser başvurdu
Törende konuşan Genç Öncüler Genel Başkanı Aşkın Özcan, bu yıl "Güven" temasının işlendiği yarışmada, daha önce "Evsizler" ile "Bireyselleşme ve Aile" temalarının konu alındığını hatırlattı.
Özcan, sosyal sorumluluk bilinci ile temaları seçtiklerini belirterek, "Toplumda problem olarak gördüğümüz meseleleri gündeme taşımaya çalışırken, aynı zamanda çözüme ilişkin fikirlerimizi de kamuoyu ile paylaşmayı hedefledik." dedi.
Yarışmaya bu yıl 204 kısa filmin başvuru yaptığını söyleyen Özcan, şöyle devam etti:
"Katılan eserlerin çokluğu, güven probleminin ne derecede önemsenmesi gerektiğini göstermiştir bizlere. Türkiye'de yapılan araştırmalar gösteriyor ki toplumun büyük bir kesimi özellikle gençlerimiz ciddi bir güven problemi yaşıyor. Bizler bir gençlik hareketi olarak da gençlerin güven duygusu üzerine konuşmamız ve çözüm üretmemiz gerektiğini düşünüyoruz."
Özcan, Genç Öncüler Hareketi olarak yarışma kapsamında İstanbul'un çeşitli bölgelerinde güven üzerine sokak röportajları yaptıklarını anlatarak, "Röportaja katılanların yüzde yetmişi güvenin çok önemli bir duygu olduğunu ama kimseye güvenmediklerini ifade etmişlerdir. Güven duygusu yitirilmiş bir gençlik, ülke için bir imkan değil, son derece önemli bir problemdir." değerlendirmesinde bulundu.
- "7 düvele baş kaldırmışız"
Yarışmanın onur konuğu yapımcı, yönetmen ve senarist Mesut Uçakan da sinemaya 25 yaşında başladığını, ilk filmini ise 28 yaşında çektiğini dile getirdi.
Uçakan, sinema alanına girdiği dönemde birçok sorunlarla karşılaştığına dikkati çekerek, "O dönem bazı kanunlar vardı. Başörtü yasağının yanı sıra İslam adına bile konuşmalar bile pek çok mahkumiyete sebep olabiliyordu ve bütün ülkedeki müesseselerin damarlarına kadar emperyalizm sinmişti. Daha sonraları anladık ki biz ciddi manada 7 düvele baş kaldırmışız. Bazı arkadaşlarımız siyasette, bazılarımız ticarette, biz de sanatta bunu yapmaya çalışmışız ama en zoru da sanattır. Çünkü sanat gönlü yakalayabilmektir." diye konuştu.
- "Seçilen temalar hayata dokunuyor"
Yarışmanın jüri başkanı İhsan Kabil de yarışmanın temalarını başarılı bulduğunu ve özenle seçildiğini dile getirerek, "Seçilen temaların baştan itibaren hayata çok dokunduğunu, belli bir duyarlılıkta olan gençlerin de çok önemli çalışmalar yapmasını önemsiyorum." ifadelerini kullandı.
Jüri üyelerinden Cihan Aktaş ise yarışmanın yıldan yıla daha nitelikli hale geldiği değerlendirmesinde bulunarak, bu yıl katılımcı filmlerin çok iyi olduğunu ve jüri olarak seçim yapmakta zorlandıklarını söyledi.
Yarışmanın bu yılki "Güven" temasına da değinen Aktaş, "Gençlerimiz de yüzde kırk oranında geleceğe yönelik bir güvensizlik ortaya çıkıyor. Bunun için şu ana kadar mevcut algılarımızı, kabullerimizi, başarılarımızı ve anlayışımızı, özellikle hedeflerimizi yeniden sorgulamamız gerekiyor. Neden böyle oldu diye." dedi.
Aktaş, yarışmaya katılan eserler üzerinden bir değerlendirme yaparak, belgesel alanında nitelikli artışların var olduğunu, fakat kurguların henüz beklenilen yere ulaşmadığını kaydetti.
- 10 yarışmacı finale kaldı
Yarışma kapsamında birinciliğe "Baki" adlı filmiyle Alihan Erbaş ve Harun Köybaşı, ikinciliğe "Benim Babam" adlı filmiyle Elif Duygu Akça, üçüncülüğe "Dönüş" adlı filmiyle Ömer Yavuzoğlu değer görüldü.
"Genç Öncüler Özel Ödülü"nü "Elli Kuruş" adlı yapım ile Kenan Şahin, "Jüri Özel Ödülü"nü "Çevirmen" filmiyle Emre Kayiş kazandı.
Mansiyon ödüllerini ise Ahmet Abdullah Karaca, Muzaffer Onuk, Ömer Tayyip Erdoğan, Fatih Kaçmaz, Sefa Çelik ve Mehmet Kemal Bayrak aldı.
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