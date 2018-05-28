 3 gün kuyuda kalan köpeği itfaiye kurtardı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, düştüğü kuyuda 3 gün boyunca mahsur kalan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bekirde Mahallesi'nde, 3 gün önce kaybolan 'Çopur' isimli köpeğin, bu sabah bir kuyunun içinde görüldüğü bildirildi. Köpeği bir süre kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan çevredekilerin çabası sonuçsuz kalınca, Mersin itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, halat yardımı ile kuyuya inip köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Köpek, sahibine teslim edildi.
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