3 gün sahilde mahsur kalan gri balina okyanusa açılmayı başardı

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın Aşağı Güney Kaliforniya eyaletinde sahile vuran ve üç gün boyunca burada kalan gri balina Pasifik Okyanusu'na geri dönmeyi başardı.

Federal Çevre Koruma Ajansı, geçen perşembe Adolfo Lopez Mateos limanı yakınında sığ bir kanala giren ve suların çekilmesi nedeniyle karaya oturan balinanın özgürlüğüne kavuştuğunu açıkladı.

Görevliler üç günü sahilde geçiren balinayı ıslak tutabilmek için hortumla sularken, cumartesi günü suyun balinanın manevra yaparak okyanusa açılmasını sağlayacak kadar yükseldiği kaydedildi.

Hayvanın okyanusa kendi başına açıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gri balinalar, Meksika'da koruma altındaki türler arasında yer alıyor.