HABER

3 gün sonra polise gidince gerçek ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 20:09 | Son Güncelleme

Kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen şahsı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki genç, vicdan azabına dayanamayarak cinayeti işledikten 3 gün sonra polise giderek yaşadıklarını anlattı.

3 gün sonra polise gidince gerçek ortaya çıktı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kendisi ile cinsel ilişkiye girmek istediği şahsı bıçaklayarak ağır yaraladığını 3 gün sonra polise gidip itiraf edince cinayet ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz 29 Ocak tarihinde Safranbolu’nun Esentepe Mahallesi’nde A.Y. (54) isimli şahsın villasında meydana geldi. Kendisi ile cinsel ilişkiye girmek isteyen şahsı bıçaklayarak yaralayan 17 yaşındaki F.E. isimli genç, vicdan azabına dayamayarak 3 gün sonra polise gidip yaşadıklarını anlatınca cinayet ortaya çıktı.

Öldürdüğü şahsın aracını alarak ilçeyi terk ettikten 3 gün sonra geri gelerek Karabük Emniyet Müdürlüğüne gelen F.E. isimli şahıs burada başından geçenleri polislere anlattı. F.E. polise verdiği ifadede 29 Ocak Pazartesi akşamı daha önceden tanıdığı A.Y. (54) isimli şahsın kendisini telefonla arayarak buluştuklarını belirterek, “ Çarşıda buluştuktan sonra A.Y.’nin evine giderek burada alkol aldık. Daha sonra evden çıkmak istediğim sırada A.Y. bana cinsel ilişki teklif etti. Ben karşı çıkınca bıçak çekerek tehdit edince tartışmaya başladık. Bir anlık boşluğunda ben elindeki bıçağı alarak yaraladım. Kanlar içinde yere düşünce bende A.Y.’ye ait araçla Safranbolu’dan ayrıldım. Bir müddet sonra vicdan azabı çekince geri gelip teslim oldum” dedi.

F.E.’nin verdiği ifadesi doğrultusunda harekete geçen ekipler Safranbolu ilçesinde A.Y. isimli şahsın villasına gidererek, şahsın cesedi ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından A.Y.’nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

"KEŞİF YAPTIRILDI"
Emniyetteki ifadesinin ardından Savcılığa sevk edilen 17 yaşındaki F.E. buradaki ifadesinin ardından yeniden cinayetin yaşandığı eve getirilerek keşif yaptırıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı villada Safranbolu Cumhuriyet Savcısı’nın gözetiminde yapılan keşif sonrası F.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan F.E. isimli şahsın daha önce yurtta kaldığı ve çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

İstanbul'da bir rezidansta kemerli cinayet itirafı!
Av tüfeğiyle babasını vurmuştu! Mahkeme kararı verdi
Hastane kantinindeki kan donduran olayda şoke eden iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Karabük Safranbolu

En Çok Okunan Haberler

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

İlginizi Çekebilir

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Doktordan öğretmene ders gibi not!

Doktordan öğretmene ders gibi not!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'daki patlamayla ilgili yeni açıklama: Bomba düzeneği bulundu

Ankara'daki patlamayla ilgili yeni açıklama: Bomba düzeneği bulundu

Şevket Yılmaz Hastanesi'nde yine yangın paniği

Şevket Yılmaz Hastanesi'nde yine yangın paniği

KKTC'de yeni başbakan göreve başladı

KKTC'de yeni başbakan göreve başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un sezon açılışı

Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un sezon açılışı

Afrin'de son durum! Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi

Afrin'de son durum! Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi

Karabük'te bin 500 yıllık kilise ortaya çıkarıldı

Karabük'te bin 500 yıllık kilise ortaya çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.