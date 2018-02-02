3 gün sonra polise gidince gerçek ortaya çıktı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kendisi ile cinsel ilişkiye girmek istediği şahsı bıçaklayarak ağır yaraladığını 3 gün sonra polise gidip itiraf edince cinayet ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz 29 Ocak tarihinde Safranbolu’nun Esentepe Mahallesi’nde A.Y. (54) isimli şahsın villasında meydana geldi. Kendisi ile cinsel ilişkiye girmek isteyen şahsı bıçaklayarak yaralayan 17 yaşındaki F.E. isimli genç, vicdan azabına dayamayarak 3 gün sonra polise gidip yaşadıklarını anlatınca cinayet ortaya çıktı.

Öldürdüğü şahsın aracını alarak ilçeyi terk ettikten 3 gün sonra geri gelerek Karabük Emniyet Müdürlüğüne gelen F.E. isimli şahıs burada başından geçenleri polislere anlattı. F.E. polise verdiği ifadede 29 Ocak Pazartesi akşamı daha önceden tanıdığı A.Y. (54) isimli şahsın kendisini telefonla arayarak buluştuklarını belirterek, “ Çarşıda buluştuktan sonra A.Y.’nin evine giderek burada alkol aldık. Daha sonra evden çıkmak istediğim sırada A.Y. bana cinsel ilişki teklif etti. Ben karşı çıkınca bıçak çekerek tehdit edince tartışmaya başladık. Bir anlık boşluğunda ben elindeki bıçağı alarak yaraladım. Kanlar içinde yere düşünce bende A.Y.’ye ait araçla Safranbolu’dan ayrıldım. Bir müddet sonra vicdan azabı çekince geri gelip teslim oldum” dedi.