3 gündür mahsur yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, iki bahçe duvarı arasındaki boşlukta 3 gündür mahsur olan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Mezbaha Caddesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan kadınlar, itfaiyeyi arayıp, iki bahçe duvarı arasında bulunan 7- 8 metre derinliğindeki boşluktan 3 gündür kedi sesi geldiğini belirterek yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yavru kedi kurtarıldı. Yavru kedi, veteriner kontrolünün ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.
Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!
Dünya şaşkın! Türkiye NATO'dan ayrılıyor mu?
ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler
Alman basının küstah Erdoğan yazısı: Gelsin de demokrasi görsün
Joker deşifre olunca camdan atladı!
Bu köyün namı NASA'ya kadar uzandı! Çobanı bile üniversite mezunu
Bu köprü altından yapıldı!
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Profesyonel turist Tanay işine başladı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum