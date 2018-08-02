HABER

3 gündür mahsur yavru kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 12:43 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, iki bahçe duvarı arasındaki boşlukta 3 gündür mahsur olan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, iki bahçe duvarı arasındaki boşlukta 3 gündür mahsur olan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Mezbaha Caddesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan kadınlar, itfaiyeyi arayıp, iki bahçe duvarı arasında bulunan 7- 8 metre derinliğindeki boşluktan 3 gündür kedi sesi geldiğini belirterek yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yavru kedi kurtarıldı. Yavru kedi, veteriner kontrolünün ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
FETÖ'cü darbecilere 200 davada ağır cezaFETÖ'cü darbecilere 200 davada ağır ceza
LGS sonucunda 'engelli' gösterilen öğrenci şoke olduLGS sonucunda 'engelli' gösterilen öğrenci şoke oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

Sabah 06.00'da gelen dehşet!

Sabah 06.00'da gelen dehşet!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK duyurdu! Silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK duyurdu! Silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi

FETÖ'cü darbecilere 200 davada ağır ceza

FETÖ'cü darbecilere 200 davada ağır ceza

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Rize'de sağanak sele döndü! Belediye Başkanı'ndan 'batıyoruz' paylaşımı

Rize'de sağanak sele döndü! Belediye Başkanı'ndan 'batıyoruz' paylaşımı

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Fatih'te öğrenci yurdunda yangın!

Fatih'te öğrenci yurdunda yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.