3. Havalimanı için Karadeniz’e 15 bin metrekarelik dolgu

İstanbul Arnavutköy Tayakadın mevkiinde 3. Havalimanı inşaatı sınırları içinde uçaklara akaryakıt ikmal hizmeti verecek liman için proje hazırlanmış ve 9 Mart 2017 tarihinde “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu” kararı verilmişti. Karar sonrası liman için inşaat çalışmalarına başlandı ancak zeminde sorunlar çıktığı için projenin değiştirilmesine karar verildi. Hazırlanan yeni “İstanbul Yeni Havalimanı İkmal Terminali İlave Dolgu” projesi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunularak 2 Ocak günü ÇED süreci başlatıldı.

ZEMİN ZAYIF ÇIKTI, LİMAN UZATILDI

Sözcü'nün haberine göre, Askıya çıkan yeni proje dosyasına göre limanın batı dalgakıranı zayıf zemin karakteri nedeniyle stabilite sorunlarına karşı önlem olarak 35 metre kuzeye kaydırıldı. Yapılan detaylı sayısal dalga modellerinde limanın giriş ağzının uzatılması gerekliliği ortaya çıktı. Bu nedenle eski projede 550 metre olan doğu dalgakıranı 100 metre uzatılarak 650 metre şeklinde düzenlendi.

87 BİN METREKÜP DOLGU

Proje kapsamında Karadeniz'e 87 bin 757 metreküp dolgu yapılacak. Bu dolgu 15 bin metrekarelik alanı kapsayacak. Dolgunun yaklaşık 6 ayda tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında kullanılacak dolgu malzemesi 20 kilometre mesafedeki Işıklar Köyü'nde bulunan İGA Havalimanı A.Ş'ye ait taş ocağından temin edilecek. Projenin yatırım maliyeti de 8 milyon 500 bin TL olarak hesaplandı.