3. Havalimanı’nın ismi ne olacak? İstanbul 3. havalimanının ismi belli oldu mu?

İstanbul'da 3. havalimanı büyük oranda tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, Gaziantep dönüşü yeni havalimanına indi. İlk iniş öncesi havalimanındaki son durum havadan fotoğraflandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, Gaziantep'den gelerek havalimanına inen ilk uçak oldu. GAZİANTEP'TEN HAREKET ETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten hareket etti. Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için il mitinglerini Gaziantep ile bitirdi. Miting sonrasında helikopterle Gaziantep Havalimanı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten hareket etti. SIFIRDAN YAPILAN EN BÜYÜK HAVALİMANI



Uçak, 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki birinci piste inecek. Tarihi iniş için Atatürk Havalimanı'nda faaliyet gösteren yer hizmetleri ekibinin bir kısmı, İstanbul Yeni Havalimanı'na aktarıldı.

Yüzde 90'ı tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı, dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi olma özelliğiyle dikkati çekiyor. "ATATATÜRK YAKIŞIR" CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 3. Havalimanı'nın ismi hakkında şöyle konuştu: ''Uzlaşmayla koyardım. En çok uzlaşabileceğimiz Atatürk’tür. Hem öbür Atatürk Havalimanı kapanıyor. Atatürk, yakışır. Daha başka bir şey de olabilir. Ama bence Atatürk yakışır.'' ÜÇÜNCÜ HAVALİMANININ ADI NE OLACAK? Şu anda bununla ilgili herhangi bir isim belirlemesi söz konusu değil. İnşallah şu pazar gününü hayırlısıyla atlatktan sonra, bununla ilgili ismi de, tabi buranın sahibi olanların da burada bir isim yetkisi var değil mi? Buraya 10 milyarı aşkın 10.2 milyar avro yatırım yaptılar. Bunun 5 milyarı yerli bankalarımızdan. Onlarla birlikte de değerlendirmesini yapmak suretiyle ondan sonra kararını birlikte alırız ve inşallah buraya layık bir ismi de buraya vermiş oluruz. 3. HAVALİMANININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? İstanbul'a yapılacak üçüncü havalimanının temeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle saat 16'da atılıyor. Havalimanı 2018'de tamamlandığında 150 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak ve 10 milyar 247 milyon euroya mal olacak.