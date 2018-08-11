"3. Ilıca Çermik Festivali"

Erzurum'da, Aziziye Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ilıca Çermik Festivali" kapsamında buzağı güzellik yarışması düzenlendi.

Orhan Tavlı Stadı'ndaki festival alanında düzenlenen yarışmada, 10 buzağı, Ilıca Tarım Müdürü Ümit Koç ve Erzurum Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman'ın da aralarında bulunduğu jurinin karşısına çıkarıldı.

Yarışmada, Murat Çağrı'nın buzağısı birinci seçilirken, bunu sırasıyla Adnan Çaykesen'in ve Mesut Kaçan'ın buzağıları izledi.

Yarışmaya katılan hayvan sahiplerine kaplıca ve torba yem verildi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin ikinci gününde etkinliklerin coşkuyla sürdüğünü belirterek, "Sabah uçurtma şenliği ile başlayan faaliyetlerimiz, öğleden sonra geleneksel Türk oyunları, okçuluk, çuval ve yumurta yarışması ile devam etti." dedi.

Festivalde geleneksel hale gelen buzağı güzellik yarışmasının da yapıldığını kaydeden Orhan, "Burada hep vurguladığımız konu birlik ve beraberlik içerisinde hoşça vakit geçirmek. Her sene üç gün boyunca süren festivalimiz yarın güreş gösterisi ve konserle sona erecek. Katılım oldukça yoğun ve yüksekti. Bizim arzumuz da zaten katılımın yüksek olmasıydı. Festivalimiz tüm hızıyla devam ediyor." diye konuştu.

