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"3. Ilıca Çermik Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 21:15 | Son Güncelleme

Erzurum'daki festivalin ilk gününde kortej yürüyüşü yapıldı, sporcular ve mehteran takımı gösteri sundu, konserler verildi

Erzurum'da, Aziziye Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ilıca Çermik Festivali", kortej yürüyüşüyle başladı.

Ilıca Şehitlik Anıtı önünde bir araya gelen güreşçiler ile Termal Spor Kulübü boks ve kickboks takımı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe Aziziye Caddesi'nde AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile vatandaşlar katıldı.

Orhan Tavlı Stadı'ndaki festival alanında sona eren yürüyüşün ardından mehteran takımı ve boks takımı sporcuları gösteri sundu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Milletvekili Aydemir, yaptığı konuşmada, festivale Erzurum Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Türk Oyunları Festivali'nden geldiğini söyledi.

Erzurum'un her alanda olduğu gibi sosyal etkinliklerde de zirvelere koştuğunu belirten Aydemir, "Erzurum gıpta ile takip edilen bir il pozisyonunu aldı. Bunu yerel yönetimler yapıyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Festivalimiz hayırlı olsun. İnşallah bu etkinlikler kardeşliğimize, birliğimize, bütünlüğümüze çok daha sağlam bir hal aldırsın." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ise üçüncüsü düzenlenen festivalin artık geleneksel hale geldiğini söyledi.

Önemli olan şehrin tanıtımını yapmak olduğunu aktaran Sekmen, "Bunun yanında onu vesile kılarak insanları dinlendirmek, eğlendirmek ve bir araya toplamaktır. İnsanların hayrına ve menfaatine, insanları kaynaştırmak ve bir araya getirmesi vesile ile yapılacak her organizasyon insanlara yapılan en güzel hizmettir. 7'den 70'e insanlarımız burada toplanmış, eğlenmenin heyecanı içerisinde." diye konuştu.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan ise sosyal belediyeciliğe ağırlık verdiklerini ifade ederek, "Festivalimiz inşallah önümüzdeki yıldan itibaren gelenekselleşmiş olacak. Bu hep birlikte yapmış olduğumuz en önemli çalışmalardan bir tanesi olacak." dedi.

Orhan, Erzurum denince akla kış sporları, kayak ve Palandöken'in geldiğine dikkat çekerek, şunları dile getirdi:

"Özellikle turizm sektöründe adını duyurmuş Erzurum'da bizim en önemli amaçlarımızdan bir tanesi de termal turizmi ön plana çıkarmaktır. Bu anlamda termal tesislerimiz de 5 yıldızlı otel konforunu aratmaksızın bütün müşterilerimize konaklamalı olarak hizmet vermektedir. Festivalimizdeki en önemli amaçlarımızdan biri Erzurum denince akla gelen kış turizminin yanında termal potansiyelin de olduğunu vurgulamaktır ve bunu ulusal ve uluslararası alanda duyurmaktır. Bu anlamda Ilıca başta olmak üzere Erzurum'un çeşitli noktalarında termal potansiyel bulunmaktadır."

Çeşitli konserlerin verildiği festival, pazar günü sona erecek.

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