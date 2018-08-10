"3. Ilıca Çermik Festivali" başladı

Erzurum'un her alanda olduğu gibi sosyal etkinliklerde de zirvelere koştuğunu belirten Aydemir, "Erzurum gıpta ile takip edilen bir il pozisyonunu aldı. Bunu yerel yönetimler yapıyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Festivalimiz hayırlı olsun. İnşallah bu etkinlikler kardeşliğimize, birliğimize, bütünlüğümüze çok daha sağlam bir hal aldırsın." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ise üçüncüsü düzenlenen festivalin artık geleneksel hale geldiğini söyledi.

Önemli olan şehrin tanıtımını yapmak olduğunu aktaran Sekmen, "Bunun yanında onu vesile kılarak insanları dinlendirmek, eğlendirmek ve bir araya toplamaktır. İnsanların hayrına ve menfaatine, insanları kaynaştırmak ve bir araya getirmesi vesile ile yapılacak her organizasyon insanlara yapılan en güzel hizmettir. 7'den 70'e insanlarımız burada toplanmış, eğlenmenin heyecanı içerisinde." diye konuştu.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan ise sosyal belediyeciliğe ağırlık verdiklerini ifade ederek, "Festivalimiz inşallah önümüzdeki yıldan itibaren gelenekselleşmiş olacak. Bu hep birlikte yapmış olduğumuz en önemli çalışmalardan bir tanesi olacak." dedi.

Orhan, Erzurum denince akla kış sporları, kayak ve Palandöken'in geldiğine dikkat çekerek, şunları dile getirdi:

"Özellikle turizm sektöründe adını duyurmuş Erzurum'da bizim en önemli amaçlarımızdan bir tanesi de termal turizmi ön plana çıkarmaktır. Bu anlamda termal tesislerimiz de 5 yıldızlı otel konforunu aratmaksızın bütün müşterilerimize konaklamalı olarak hizmet vermektedir. Festivalimizdeki en önemli amaçlarımızdan biri Erzurum denince akla gelen kış turizminin yanında termal potansiyelin de olduğunu vurgulamaktır ve bunu ulusal ve uluslararası alanda duyurmaktır. Bu anlamda Ilıca başta olmak üzere Erzurum'un çeşitli noktalarında termal potansiyel bulunmaktadır."

Çeşitli konserlerin verildiği festival, pazar günü sona erecek.

