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'3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne' sloganıyla yola çıkan kadınları, Bursalılar karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 19:00 | Son Güncelleme

ÇOCUK istismarı, kadına şiddet ve doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla '3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne' sloganıyla 3 Mart’ta Çanakkale’den Ankara’ya yürüyüşe geçen Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine ulaştı.

'3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne' sloganıyla yola çıkan kadınları, Bursalılar karşıladı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- ÇOCUK istismarı, kadına şiddet ve doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla '3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne' sloganıyla 3 Mart’ta Çanakkale’den Ankara’ya yürüyüşe geçen Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine ulaştı. '3 Kadın', Görükle kavşağında CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve CHP'li kadınlar tarafından karşılandı.
Çanakkale'den yürüyerek Ankara'ya gitmek için yola koyulan Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz, 14 günlük yürüyüşün ardından 280 kilometre yol katederek Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine geldi. '3 Kadın', Görükle kavşağında CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa İl Kadın Kolları ve Kocaeli İl Kadın Kolları üyelerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik grup tarafından karşılandı. '3 Kadın' daha sonra grupla birlikte yürüyerek Nilüfer ilçesindeki '3 Fidan Parkı'na gelerek, burada kendilerini bekleyen vatandaşlarla buluştu.
'BU SALT KADIN HAREKETİ DEĞİL'
3 Fidan Parkı'nda gazetecilere açıklama yapan Dilek Taş, 3 Mart'ta kadına, çocuğa ve hayvanlara şiddet ve tecavüzlere tepki olarak, taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletmek için yola çıktıklarını belirtti. Güzergah boyunca vatandaşlardan imza topladıklarını da belirten Taş, "Bu taleplerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletmek üzere 14 gündür yollardayız ve doğaldır ki yoruluyoruz; ancak halkımızın duyarlılığı bu yorgunluğumuzu unutturuyor. Geçtiğimiz yerlerde çok güzel tepkilerle karşılaşıyoruz. İnsanlar bizi büyük bir sevgi ile kucakladı. Kendilerinin sesi olduğumuzu söylüyorlar. Biz 3 kişi yürüyoruz ama arkamızda milyonların yüreğini taşıdığımızı biliyoruz. Hatta biz ilk başta 3 kadın 40 milyon demiştik, artık 3 kadın 80 milyon demeye başladık. Çünkü bu salt kadın hareketi değil. Evet biz kadın duyarlılığı ile 3 anne olarak yola çıktık, ancak vicdanlı insanlar, iyi babalar, ahlaklı bir toplum isteyen herkes şu anda bizimle birlikte" dedi. Açıklamanın ardından '3 Kadın' parkta bulunan vatandaşlarla sohbet etti.
Kadınlar, yarın sabah Bursa'da 20 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirerek Ankara'ya doğru yola devam edecek.

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'3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne' sloganıyla yola çıkan kadınları, Bursalılar karşıladı'3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne' sloganıyla yola çıkan kadınları, Bursalılar karşıladı'3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne' sloganıyla yola çıkan kadınları, Bursalılar karşıladı'3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne' sloganıyla yola çıkan kadınları, Bursalılar karşıladı

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