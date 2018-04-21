İSTANBUL (AA) - İlmi Etüdler Derneği (İLEM) Başkanı Süleyman Güder, "Tek derdimiz bugünü anlamak ve geleceği inşa etmektir." dedi. "İslamcı Dergiler Projesi" (İDP) kapsamında düzenlenen "3. İslamcı Dergiler Sempozyumu"nun açılışında konuşan Güder, bir muhasebe sonucu ortaya çıktığını belirttiği projeye ilişkin, "Herhangi bir komplekse girmeden yeni bir düşüncenin inşası için hatasıyla sevabıyla bize ait olanı yine bizim gözümüzde ne ise o olarak görme çabasıdır." dedi. "Tek derdimiz bugünü anlamak ve geleceği inşa etmektir" diyen Güder, proje olarak başlatmış oldukları aşamanın bitmiş olmasına rağmen İLEM olarak bu alanda çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti. İDP proje koordinatörü ve İlke Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Lütfü Sunar, konuşmasına Mehmet Akif Ersoy'un "Hüsran" şiirini okuyarak başladı. Mehmet Akif Ersoy için "Müslümanları uyandırmak için haykıranların arasında onun sesi şüphesiz en gür sadaydı." diyen Sunar, bundan sonra da Müslümanları uyandırmak için haykıranların sesinin daha gür çıkacağını ifade etti.

Sunar, İslamcılığın bugüne kadar somut veriler ve bağlantılar üzerinden ele alınmadığını, İDP'nin İslamcılık tartışmalarındaki mühim bir boşluğu doldurarak farklı bakış açılarını ortaya çıkarmak için 1908'den bugüne kadar yayınlanmış İslamcı dergileri gün yüzüne çıkarttığını anlattı. İslamcılığı sadece akademik çalışmalarda değil aynı zamanda görsel kültüre dayalı eserlerle de ortaya koymak istediklerini belirten Sunar, çalışmalarda emek ve katkılarıyla yer alan gönüllü ve profesyonel kişi ve kurumlara teşekkür etti. - "Dergilerin tarihi biraz İslamcılığın biraz da Türkiye'nin tarihidir" Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, konunun ideolojik, tarihi ve kültürel boyutlarının sempozyumda 3 gün boyunca tartışılacağını dile getirdi. Dergilerin dijital ortama aktarılması, kataloglanması ve tasnif edilmesinin büyük bir mesai ve titizlik gerektirdiğini vurgulayan Türkmen, "Bugün Türkiye'nin haysiyeti diyebileceğimiz bir çok yazar, şair, siyasetçi ve hoca neredeyse tamamen dergiler yoluyla topluma yol göstermişlerdir. Bu nedenle dergilerin tarihi biraz İslamcılığın biraz da Türkiye'nin tarihidir." ifadesini kullandı.

Üsküdar belediyesi olarak ağır sorumlulukları olduğunu belirten Türkmen, "İstanbul başlı başına bir kültür ve medeniyet şehri, Üsküdar da adeta bir kültür yakası. Bugün İstanbul'un en önemli kültür havzalarından, verimli kaynaklarından biri kuşkusuz Üsküdar'dır" diye konuştu. İstanbul Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz ise projeyi 3 yıldır takip etmeye çalıştığını belirterek, düzenleyenlerin kimlikleri ve projenin özü itibariyle bir teşekkür projesi olduğunun altını çizdi. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, kağıdın zaman içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu hatırlattı. İslamcı dergilerin fikri ve siyasal hayatın en derin ırmaklarından birine karşılık geldiğini söyleyen Demiryürek, "Bu dergilerin dijital ortama aktarılarak muhafaza edilmesinde çok büyük fayda var. Bunlar bizim fikri hayatımızın elle dokunulur gözle görünür ortaya çıkmış halidir." dedi. Konuşmaların ardından İDP'nin binlerce dergiyi kapsayan yenilenen web sitesi www.idp.org.tr 'nin açılışı yapıldı ve internet sayfası ve kullanımına ilişkin tanıtım filmi izlendi.

- "Bugünden yarına söyleyeceğimiz çok söz var" Daha sonra gerçekleştirilen 'Açılış Özel Paneli'ne Lütfi Sunar başkanlık etti. Panelde, 'Muhafazakar yahut reddiyeci okuma arasında İslamcılığı yeniden düşünmek' başlıklı bir konuşma yapan Vahdettin Işık, İslamcılığın 100 yıllık bir seyirle bugünlere taşındığını, 1924 öncesi dönem, hilafetin ilgasıyla başlayan ikinci dönem, 1960'lara kadar gelen ve büyük bir kırılmanın yaşandığı üçüncü dönem ve bugün de devam eden post modern anlayış olmak üzere 4 dönemden geçildiğini anlattı. Alev Erkilet ise "Bugünden yarına söyleyeceğimiz çok söz var bizden öncekilerin katkılarını doğru anlamamız için ihtiyaç duyduğumuz bir arşivi ortaya koymuş oldunuz. Bu tarafıyla tamamen dinamik ve hayatta olan bir şeyin bundan sonraki hareketlerini gerçekleştirirken arkasına bakması, onunla bir analiz ilişkisi kurması bakımından bu arşivin çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu. Panelde, Kurtuluş Kayalı, '1980 Sonrası İslamcılık Düşüncesinin Yönelimleri' ve Necdet Subaşı da '1980'lerde İslamcıların Okuma Serüveni' konularında düşüncelerini ifade etti.