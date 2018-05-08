3. İstanbul Odyoloji Kongresi, 10-13 Mayıs'ta yapılacak

İSTANBUL (AA) - 3. İstanbul Odyoloji Kongresi, 10-13 Mayıs'ta İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Kongre Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Ataş, yaptığı açıklamada, kongrede, alanında yetkinliği ve tecrübesi olan konuşmacılardan oluşturulan konferans ve panel serisi, 1 sözel bildiri yarışması, 1 proje yarışması ve 4 uygulamalı kurs yer alacağını belirtti.

Konferans serisinin, bilim alanıyla ilgili son gelişmelerin ele alınacağı şekilde düzenlendiğini ve panellerde, alanla ilgili güncel gelişmeler, çalışmalar ve sorunların tartışılacağını anlatan Ataş, sözel bildiri yarışmasında odyoloji son sınıf öğrencileri ve mezunların çalışmalarını sunabileceği, fikir alışverişinin sağlanacağı ve rekabete dayalı bir öğrenme ortamı planlandığını kaydetti.

Ataş, proje yarışmasının, işitme kayıplı bireylerin yaşam kalitelerini artıracak, işitme kayıplı çocuk ve yetişkinlerin rehabilitasyon çalışmalarında merak uyandıracak eğlenceli öğrenme materyalleri, uygulamalar geliştirme, tanısal testlere güncel bakış ve ekipman geliştirme formatı üzerinden yürüdüğünü belirterek, önceki kongrelerde sunulan projelerden 4 oyuncak üretimi ve 5 eğitim aplikasyonu yazılımı gerçekleştirildiğine işaret etti.

Bu yıl son sınıf öğrencileri ve yeni mezunlar için planlanan uygulamalı kurslarla toplantının daha etkileşimli ve öğretici olacağını ifade eden Ataş, 10-13 Mayıs'ta Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda yapılacak 3. İstanbul Odyoloji Kongresi'ne 500 civarında katılımcı beklendiğini bildirdi.

