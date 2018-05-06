"3. Kayseri Bisiklet Şenliği"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "3. Geleneksel Bisiklet Şenliği" kapsamında bin bisikletli sağlık için 5 kilometre pedal çevirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından "Sen de pedalla" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, çoğunluğu Spor AŞ sporcularından oluşan bisikletliler, merkez Kocasinan ilçesindeki Mimar Sinan Parkı'nda toplandı.
Katılımcılara beyaz tişört ve şapka dağıtılan organizasyonda bisikletliler, Spor AŞ yöneticilerinin işaretiyle hareket etti.
Mimar Sinan Parkı'ndan Osman Kavuncu Bulvarı'nı takip edip Cumhuriyet Meydanı'na gelen bin bisikletli, parkuru başlangıç noktasında tamamladı.
Bazı bisikletliler, parkta hazırlanan parkurda akrobasi gösterisi sundu.
Ulaşım AŞ Genel Müdür Feyzullah Gündoğdu, yaptığı konuşmada, bisiklet kullanımının sağlık açısından önemini anlattı.
Gündoğdu, "Bisiklet kullanımı Türkiye'de yaygınlaşmamış ama kullanılması hem insan sağlığı hem de çevre sağlığı açısından çok önemli." ifadesini kullandı.
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