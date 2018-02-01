Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR'da 3 kişinin ölümüyle, 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan özel halk otobüsü kazasıyla ilgili teknik arıza iddialarına değerlendiren TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Motorlu Araç Komisyonu Başkanı Makina Yüksek Mühendisi Alpay Lök, "Bugünkü kaza, öncekilerle benzerlik taşıyor. Halk otobüslerini ve hafriyat kamyonlarını mercek altına almamız lazım. Daha çok denetlenmeliler" dedi.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ DAHA ÇOK DENETLENMELİ

Alpay Lök, "Nihai kararın verilmesi için raporların yayınlanması gerekiyor. Hemen teşhis koyulması isteniyor; ama ne yazık ki biraz zaman alacak. Halk otobüslerini ve hafriyat kamyonlarını mercek altına almamız lazım. Kazaya etken olabilecek çalışma koşullarını incelemek gerekiyor" dedi.

Lök, "Kazalarda belediye otobüslerinin oranları düşük. Daha çok halk otobüslerinde böyle ölümcül kazalar oluyor. Bir belediye otobüsü ve şoförü bir kez denetleniyorsa, halk otobüsü 10 ya da 20 kez denetlenmeli" dedi.

Kazaya karışan aracın yeni olduğunu belirten Lök, "Türkiye, Avrupa'nın otobüs üretim merkezi. Türkiye'de üretilen otobüsler Avrupa'da da kullanılıyor. Otobüslerimiz sağladıkları mevzuatlar nedeniyle güvenli. Geçmiş yıllardaki otobüs kazalarını düşünelim. Bu kaza 1 Ağustos 2014'te Kabataş otobüs durağında ikisi ağır 13 kişinin yaralandığı ve 23 Şubat 2015'te Sarıyer'de iki kişinin yaşamını yitirdiği kazalarla benzerlik gösteriyor. Her üç kazaya karışan araçlar halk otobüsü" diye konuştu.