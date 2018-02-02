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3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 00:00 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda, 3 kanun hükmünde kararname (KHK) kabul edilerek kanunlaştı.

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

Genel Kurulda, OHAL kapsamında çıkarılan 690, 694 ve 696 sayılı KHK'ler görüşülerek kabul edildi. AK Parti, KHK'lerin bazı maddeleri üzerinde değişiklik önergeleri verdi.

Kabul edilen bu önergelerle, önce ve sonra çıkarılan KHK'lerde yapılan değişikliğe paralel düzenlemeler yapıldı. Ayrıca diğer kanunlarda ve KHK'lerde bulunan hükümler ile uygulama kabiliyeti kalmayan düzenlemeler önergelerle çıkarıldı.

Genel Kurulda, Danışma Kurulunun, TBMM Genel Kurulunun yarın toplanmamasına ilişkin önerisi de oylanarak kabul edildi.

Başkanvekili Pervin Buldan, oylamaların ardından komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi 6 Şubat 2018 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Meclis'te 7 OHAL KHK'sı kabul edildi
İşte yeni KHK ile göreve iade edilen 1823 kişinin listesi
Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)
Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!
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TBMM kanun ak parti KHK OHAL

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
meclisin iradesini kim takıyorki oylama yapıyorlarmış.
Pkk lı meclis başkanvekili...
Mhpli atilla kaya ne demişti.biz khklarla tek kişi tarafından yönetilmemek için fetöye karşı durmuştuk???
vekiller oy kullandığını sanıyor..özürlü hepside.
KHK il ilgili oylama sonuçlarına bakıyorumda Muhalefetin haline KAHKAHA ile gülüyorum.
ne ügüdügü belirsiz khk lar geçmiş yine geceyarısı, adı var içerikleri yok, neler oluyor gece gece bilen varmı
istediğim at koştururum kimene oğğğ
@bluetooth33 acele gece yarısı cikarilan khk bir gün kendi başınıza da bela olacağını hiç düşündünmü? Akp ilelebet bu ülkenin başında kalacak değil bunun sonunda hesap vermekte var. O çıkardıkları yasalar bir gün başlarına bela olacak
meclis ve KHK ne komik ya
Pervin Buldan meclis de Başkan vekili :)) Ama kürtler eziliyor yok ediliyor değil mi :)) Bu ülkede herkese her yer açıktır ! Okumak isteyen, tedavi isteyen, Siyasette zirve isteyen, Çalışmak isteyen hiç kimse engellenmez ! Vatandaşı olduğu ülkeye her türşü hainlik ise serbest değil mi ! Devletin araçları ile teröristlere uardım edenler teröristlere kahraman diyenler Türk askerine beddua edenler ne yazıkki mecliste !! İşte size bin verdik bir vermezsiniz ! İte köpeğe güvendiniz de Şu mübarek ulısa bir güvenemediniz ! Allah bu memleketi koruyor sizi Amerika mı :))
meclisten kanunlar geçmesi gerekir khk nın meclisten geçmesi çok komik bir uygulama ..ne yani şimdi demokrasi var havasımı devam ettirilmeye çalışılıyor..
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