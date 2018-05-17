3 kız kardeş, yıllar sonra okuma ve yazma öğrendi

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta anne ve babaları okula göndermediği için okuma ve yazma öğrenemeyen 63, 69 ve 73 yaşlarındaki 3 kız kardeş, Halk Eğitim Merkezi'nde gittikleri kursta okuma ve yazmayı öğrendi.

Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi'nce açılan kursa giden Zekiye Gülsoy (63), Lütfiye Çelebioğlu (69) ve Ayşe Yılmaz (73), 2 aylık eğitimlerini tamamladı. Kadın ve Demokrasi Derneği'nde gerçekleşen kursun ardından sertifikalarını alan kız kardeşler, şimdi okuyabilmenin mutluluğu yaşıyor. On Temmuz Mahallesi'nde oturan kız kardeşler, boş vakitlerinde bir araya gelip, gazete ve kitap okuyarak kendilerini geliştirmeye çalışıyor. Kız kardeşler mahallede yürüyüş yaparken de gördükleri tabela ve yazıları okuyor.

'ÖĞRENMEK HER ZAMAN GÜZELDİR'

6 çocuk annesi Ayşe Yılmaz, çocukken imkansızlıklardan dolayı okuyamadıklarını, kursu duyunca kardeşleriyle yazılmaya karar verdiklerini belirterek, "Biz Trabzon'da doğduk. O zaman hiçbir imkan yoktu. Elektrik ve su yoktu. Okula gidemedik imkansızlıktan. Cumhurbaşkanımız ile eşi bunu başlattılar. Her okuma ve yazma bilmeyenler için kurslar açılacak dediler. Bizde bir şeyler öğreniriz dedik ve gittik. Kursta okuma ve yazma öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz. Kursta çok güzel geçti. Merakımızda kaldı. Devam ederse kurs yine gideriz. Ben yazmayı sevmezdim ama sonra öğrendikçe sevdim. Öğrendikçe daha güzel oluyor. Halk eğitim merkezi bizimle çok ilgilendi. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gazete, kitap Kuran-ı Kerim hepsini okuyoruz. Gördüğümüz her yazıyı okuyoruz. Okudukça daha güzel de olacak inşallah. Okul açılsın yine gideriz. Öğrenmek her zaman güzeldir" dedi.