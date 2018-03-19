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3 liseliden, Çanakkale Şehitleri anısına rap klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 12:05 | Son Güncelleme

BURSA Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Mert Subaşı, Hüseyin Kutsi Aktaş ve Osman Bektaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde, şehitlerin anısına rap klibi hazırladı.

3 liseliden, Çanakkale Şehitleri anısına rap klibi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Mert Subaşı, Hüseyin Kutsi Aktaş ve Osman Bektaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde, şehitlerin anısına rap klibi hazırladı.
Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon bölümü 11'inci sınıf öğrencileri Mert Subaşı, Hüseyin Kutsi Aktaş ve Osman Bektaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde, şehitlerin anısına rap şarkısı besteledi. Şarkılarını okul yönetimine dinleten 3 arkadaş, klip çekmek için yardım istedi. Okul yönetiminden teknik destek alan öğrenciler kendi çektikleri klipte 353 okul arkadaşını oynattı.
'BİZİM GİBİ GENÇLER UNUTMASIN DİYE ÇEKTİK'
Klip çekimlerinin 10 gün sürdüğünü belirten Hüseyin Kutsi Aktaş, "Atalarımız bu vatan uğruna şehit oldular. Biz de atalarımızı anmak için okulumuzun imkânları dahilinde böyle bir proje ortaya koyduk. Sözleri 3 arkadaş beraber yazdık. Öğretmenlerimiz de yadımcı oldu. 353 arkadaşımız da bize yardımcı oldu. Elimizdeki imkânlarla bir şeyler yapmaya çalıştık. Şu an Afrin'e girmiş bulunan askerlerimize moral olması ve onların yanında olduğumuzu göstermek için de böyle bir proje gerçekleştirildi. Bu şarkıyı kendimiz hazırladık. Söz ve müziği bize ait. Bizim gibi genç arkadaşlara şehitlerimizi unutturmamak ve hatıralarında canlandırmak için bu klibi çektik" dedi.
Öğrencileriyle gurur duyduğunu belirten okulun müdürü Ali Cihan da "Gençlerimiz Çanakkale'de vatan için şehit olan atalarımızı yâdetmek, günümüz gençliğinin de unutmamaları için güzel bir klip çalışması yapmışlar. Biz de onlara destek olduk. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

3 liseliden, Çanakkale Şehitleri anısına rap klibi3 liseliden, Çanakkale Şehitleri anısına rap klibi

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