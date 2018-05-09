3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

İzmir’in Torbalı ilçesinde meydana gelen olayda iddialara göre, Torbalı Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenci grubu ile dışarıdan gelen şahıslar arasında kavga çıktı. Okul dışında yaşanan kavgada 3 öğrenci, dışarıdan gelen A.S. isimli şahıs tarafından bıçaklandı. Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler yapılan müdahale sonrası taburcu edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde kriz masası oluşturuldu. Yaralılar hastanede tedavi edildikten sonra polis kontrolünde emniyete götürülüp ifadeleri alındı. 3 öğrenciyi yaraladığı iddia edilen A.S., polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun da 3 öğrencinin hafif şekilde yaralandığını belirterek, "Umuyoruz ki bir daha böyle bir olay yaşanmaz. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bundan sonra okul önlerinde güvenliği bir kat daha arttıracaktır. Velilerimiz bu konuda rahat olsunlar. Öğrencilerimiz bizim evladımızdır. Onları koruyacağız. Okul dışında emniyetimize güveniyoruz" dedi

(İHA)

