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3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 14:18 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bahçede çalışan mevsimlik işçiler, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı görünce şoke oldu.

3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bahçede çalışan mevsimlik işçiler, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı görünce şoke oldu.
Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde sabah saatlerinde fındık bahçesinde çalışan mevsimlik işçiler, yılan olduğunu gördü. İşçiler, panikle yılanı öldürdü. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı sopayla havaya kaldıran işiler, fotoğraf çekilerek sosyal medyadan paylaştı.

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