GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 3 Milyon Suriyeli 3 Milyon Fidan Projesi kapsamında, Türkçe eğitimi alan Suriyeli sığınmacılara katılım belgesi verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Darülaceze Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen proje kapsamında, fidan diken Suriyeli sığınmacılara Türkiye'de kaldıkları sürece ihtiyaçlarını giderecek düzeyde Türkçe öğretildi.

Gaziantep Üniversitesi öğretim üyelerinin verdiği 160 saatlik eğitimin ardından Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı programla Suriyeli sığınmacılara belgeleri verildi.

Ömer Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkçe eğitimi katılım belgesi töreninde, Türkçe kursunu başarıyla tamamlayan 560 Suriyeli sığınmacı, sertifikalarını aldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Latif Karadağ, Türk ve Suriyeli sığınmacılar arasındaki kardeşlik bağına dikkati çekerek, "3 Milyon Suriyeli 3 Milyon Fidan Projesi ile sınırsız, çizgisiz kardeşliğimizi bir adım daha ileri götürdük. Suriyeli kardeşlerimizle 7 yıldır şehrimizi, evimizi ve ekmeğimizi paylaşıyoruz. Bugün beraber paylaştığımız şehirde daha fazla yeşil oluşturma adına birlikte yaptığımız çalışmanın eğitim ayağını tamamladık. Aynı zamanda proje kapsamında çevremizi yeşillendirerek 3 milyon fidan dikmenin yanında devam eden kardeşliğimizi, komşuluğumuzu verilen Türkçe eğitimiyle de daha da pekiştirdik. İnşallah bir gün Gaziantep'i birlikte yeşillendirdiğimiz gibi Halep'i de El-Bab'ı da Şam'ı da yeşillendiririz." ifadesini kullandı.

Karadağ, daha sonra Türkçe katılım belgesini almaya hak kazanan Suriyeli sığınmacılara belgelerini verdi.