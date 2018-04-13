HABER

Eve yemek söylerken dikkat! 3 milyonluk POS vurgunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 06:15 | Son Güncelleme

İstanbul’da fast-food restoranların kuryeleriyle anlaşıp kredi kartı kopyalayan POS cihazlarıyla 3 milyon liralık vurgun yapan ve 2 arkadaşıyla yurt dışına kaçan siber çete lideri Doğan K., Endonezya’da yakalandı. Çetenin İstanbul ayağında gözaltına alınan 18 kişiden 13’ü tutuklandı.

Eve yemek söylerken dikkat! 3 milyonluk POS vurgunu

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fast-food restoranlardan evlerine sipariş veren müşterilerin kredi kartı bilgilerinin çalındığı şikâyeti üzerine harekete geçti. Siber polisi, çete üyelerinin, restoranlarda motorlu kurye olarak çalışan kişilerle anlaştıkları, özel yazılımlı POS cihazlarını onlara vererek binlerce müşterinin kredi kartı bilgilerini çaldıklarını tespit etti. Çetenin, çok kısa bir süre içerisinde kopyaladıkları kredi kartlarıyla 3 milyon liralık para çektikleri ya da alışveriş yaparak vurgun yaptıkları belirlendi.

ENDONEZYA’DA TUTUKLANDILAR

Çete lideri Doğan K.’nın Türkiye’deki restoran müşterilerinden çaldığı binlerce kredi kartı bilgileriyle Endonezya’nın tatil adası Bali’de yaşadığını tespit edildi. İstanbul ve Endonezya’da eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Çete lideri Doğan K., Endonezya polisi tarafından yanında bulunan Türk vatandaşı 2 arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı.

vurgun

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Doğan K.’nın kaldığı adreste yapılan aramalarda, binlerce kişiye ait kredi kartı bilgileri ve çeteye ait özel yazılımlı POS cihazı bulundu. Çetenin İstanbul ayağını yürüten Doğan K.’nın kardeşi Orhan K.’nın da aralarında bulunduğu 18 kişi de İstanbul’da değişik adreslere yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. İstanbul’da yakalanan şüphelilerden 7’sinin, çete adına kuryelik yapanlar olduğu öğrenildi. 18 çete üyesinden 13’ü tutuklandı. Endonezya’da tutuklanan çete lideri Doğan K.’nın da bu ülkede çektiği ceza sonrası Türkiye’ye iade edileceği öğrenildi. Çete üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 MSR (kart kopyalama cihazı), 312 manyetik şeritli kart, 4 bilgisayar, 3 flash bellek, 28 özel yazılımlı POS cihazı, 22 cep telefonu, 4 hard disk, 19 adet SİM kart, 25 micro SD hafıza kartı, 7 ATM gizli kamera düzeneği ve 8 bin 995 lira ele geçirildi.

KURYEYE AYLIK 5 BİN TL

Çete üyeleri fast-food zincir restoranlarda kurye olarak çalışan kişilerle anlaşıyor. Onlara restoranın POS cihazının yanında, aynı POS cihazına benzeyen özel yazılım yüklenmiş olan kendi POS’larını veriyor. Kurye yemek tesliminin ardından, müşteriden kredi kartını istiyor, kartı sahte POS’tan geçiriyor. Bu POS otomatik olarak kredi kartı geçersiz yazısı veriyor. Ancak, kredi kartının tüm sanal bilgisi ve şifresini otomatik olarak kaydediyor. Kurye isterseniz bir de bu POS cihazıyla deneyeyim deyip, restorana ait gerçek POS cihazından yemek parasını çekiyor. Çete böylece kredi kartını kopyalıyor. Kuryeler bu iş için çeteden aylık 5 bin lira ek maaş alıyor.

Ümraniye'de kanlı infaz! Dehşet anları kameradaÜmraniye'de kanlı infaz! Dehşet anları kamerada
İstanbul'da ulaşıma sis engeli!İstanbul'da ulaşıma sis engeli!
ABD basınından son dakika iddia! Esad kaçtıABD basınından son dakika iddia! Esad kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul vurgun Pos Cihazı siber çete

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

Kırmızı listede yer alan Seyithan Sinet öldürüldü!

Kırmızı listede yer alan Seyithan Sinet öldürüldü!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum

Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seyir halindeki otobüste şoföre silah çeken kişi polis çıktı!

Seyir halindeki otobüste şoföre silah çeken kişi polis çıktı!

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

2 ANKA-S tipi İHA TSK'ya teslim edildi! Dikkat çeken özellikler

2 ANKA-S tipi İHA TSK'ya teslim edildi! Dikkat çeken özellikler

Miraç Kandili programları: Hangi kanalda saat kaçta kandil programı var? (Canlı İzle)

Miraç Kandili programları: Hangi kanalda saat kaçta kandil programı var? (Canlı İzle)

Yasak aşk şantajı! CHP'li eski vekili otel odasına kameraya kaydetmişler

Yasak aşk şantajı! CHP'li eski vekili otel odasına kameraya kaydetmişler

Anıtkabir’de İstiklal Marşı'na yasak! CHP'li vekil konuyu Meclis'e taşıdı

Anıtkabir’de İstiklal Marşı'na yasak! CHP'li vekil konuyu Meclis'e taşıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.