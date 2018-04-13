Eve yemek söylerken dikkat! 3 milyonluk POS vurgunu

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fast-food restoranlardan evlerine sipariş veren müşterilerin kredi kartı bilgilerinin çalındığı şikâyeti üzerine harekete geçti. Siber polisi, çete üyelerinin, restoranlarda motorlu kurye olarak çalışan kişilerle anlaştıkları, özel yazılımlı POS cihazlarını onlara vererek binlerce müşterinin kredi kartı bilgilerini çaldıklarını tespit etti. Çetenin, çok kısa bir süre içerisinde kopyaladıkları kredi kartlarıyla 3 milyon liralık para çektikleri ya da alışveriş yaparak vurgun yaptıkları belirlendi.

ENDONEZYA’DA TUTUKLANDILAR

Çete lideri Doğan K.’nın Türkiye’deki restoran müşterilerinden çaldığı binlerce kredi kartı bilgileriyle Endonezya’nın tatil adası Bali’de yaşadığını tespit edildi. İstanbul ve Endonezya’da eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Çete lideri Doğan K., Endonezya polisi tarafından yanında bulunan Türk vatandaşı 2 arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Doğan K.’nın kaldığı adreste yapılan aramalarda, binlerce kişiye ait kredi kartı bilgileri ve çeteye ait özel yazılımlı POS cihazı bulundu. Çetenin İstanbul ayağını yürüten Doğan K.’nın kardeşi Orhan K.’nın da aralarında bulunduğu 18 kişi de İstanbul’da değişik adreslere yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. İstanbul’da yakalanan şüphelilerden 7’sinin, çete adına kuryelik yapanlar olduğu öğrenildi. 18 çete üyesinden 13’ü tutuklandı. Endonezya’da tutuklanan çete lideri Doğan K.’nın da bu ülkede çektiği ceza sonrası Türkiye’ye iade edileceği öğrenildi. Çete üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 MSR (kart kopyalama cihazı), 312 manyetik şeritli kart, 4 bilgisayar, 3 flash bellek, 28 özel yazılımlı POS cihazı, 22 cep telefonu, 4 hard disk, 19 adet SİM kart, 25 micro SD hafıza kartı, 7 ATM gizli kamera düzeneği ve 8 bin 995 lira ele geçirildi.