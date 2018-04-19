3. Muhtarlar toplantısı Vali Kalkancı başkanlığında yapıldı

Merkeze bağlı köy muhtarlarının sorun ve taleplerinin dinlenilmesi amacıyla her ay periyodik olarak gerçekleşen Muhtarlar Toplantısının 3.’sü Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı Başkanlığında yapıldı.

Gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdür Vekili İbrahim Kaba, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, bazı kurum amirleri ve merkeze bağlı 30 köyün muhtarı katıldı. Çözüm odaklı gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Türk idare sisteminde geçmişi çok uzun yıllara dayanan ve demokrasinin çekirdeğini oluşturan muhtarlık müessesesi, ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturmaktadır. Muhtarlarımız, devletin yanında halkın, halkın yanında ise devletin temsilcileridir. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde aynı zamanda köprü görevi görmektedir. Bundan dolayı muhtarlarımızın köylerinde karşılaştıkları sorun ve sıkıntıları birinci ağızdan dinlemek amacıyla her ay düzenli olarak gruplar halinde merkeze bağlı 30 köy muhtarımızla bir araya gelerek, sorun ve sıkıntılara birlikte çözüm üretmeye çalışıyoruz. Kırsal kesimin sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla bu yıl İller Bankasından 60 Milyon TL borçlanma kararı aldık. Bu kaynağın gelmesiyle birlikte il özel idaremiz tarafından köylerimizde devam eden ve yarım kalan işleri suratli bir şekilde bitirerek, kırsal kesimin alt ve üst yapısını bitirmenin çaba ve gayreti içerisinde olacağız” dedi. Uyuşturucu ve terörle mücadele konusuna da değinen Vali Kalkancı, “Uyuşturucu ve terörle mücadele de devlet olarak kesin kararlıyız ve bu konuda tavizimiz yoktur. Güvenlik kuvvetlerimiz ile birlikte gençlerimizi bu illetten kurtarmak istiyoruz. Bu konuda işbirliği ve muhtarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onun için uyuşturucuyla mücadeleyi devlet ve millet olarak top yekun yapmamız gerekiyor. Bu noktada kurumlarımız birbirleriyle sürekli diyalog halinde ve iletişim kanallarını sürekli açık tutarak etkin bir mücadele ortaya koymaktadır. Köylerimizde uyuşturucu kullanan ya da satışını yapan kimseler var ise bunları mutlaka bizimle paylaşın ki bizlerde güvenlik güçlerimizle birlikte gereğini yapalım” diye konuştu.

Soru cevap şeklinde devam eden toplantıda köy muhtarlarının sorunlarını tek tek dinleyen Vali Kalkancı, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında muhtarlarla görüş alış verişinde bulunarak, muhtarların dile getirdiği sorun ve talepleri hızlı bir şekilde değerlendireceklerini ve kendisinin de konunun takipçisi olacağını ifade etti.