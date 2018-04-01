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3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali sone erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 12:39 | Son Güncelleme

Çukurova Belediyesi’nin düzenlediği Orhan Kemal Edebiyat Festivali’nin 3’üncüsü final yaptı.

3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali sone erdi

Çukurova Belediyesi’nin düzenlediği Orhan Kemal Edebiyat Festivali’nin 3’üncüsü final yaptı. Adanalı yazar Orhan Kemal’in adına düzenlenen festival, Adanalılara edebiyat şöleni yaşattı.
İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra Adana, Mersin, Tarsus, Silifke, İskenderun ve Antakya’dan yazar ve şairlerin okurlarıyla buluştuğu festivale Onur Konuğu olarak Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli, Caner Cindoruk, Cezmi Ersöz, Feyza Hepçilingirler, Hakan Günday, Halil Genç, İhsan Eliaçık, İsmail Saymaz, Koray Yersüren, Mazlum Çimen, Mazlum Vesek, Özcan Karabulut, Taner Cindoruk ve Zafer Doruk gibi tanınmış isimler katıldı. 3.Orhan Kemal Edebiyat Festivali, Cemile Cereb, Hakan Karaduman, İlmiye Yasemin Tümkaya, Müslüm Kabadayı, Nazmi Bayrı, Uğur Pişmanlık, Ali Ozanemre, Ayça Öztorun, Demet Duyuler Doğan, Duran Aydın, Prof. Dr. Haluk Gökalp, İsmail Arslan, Mehmet Taşar, Selda Kaya, Serpil Ciritci ve Su Yılmaz gibi yazarları da ağırladı.
Festivalin 2. gününde her etkinlik öncesi ‘şiir arası’ ile Adanalı şair ve oyuncu Taner Cindoruk şiir okuyarak festivali renklendirdi. Festivalde Yazar Feyza Hepçilingiler’in yönlendirmesiyle gerçekleşen ‘Sosyal Medya Zararlıdır-Sosyal Medya Yararlıdır’ konulu bir münazara gerçekleştirildi. Münazara sonrası Adanalılar Yazar İhsan Eliaçık’ın ‘İyi ki Farklıyız Böyle Daha Güzeliz’ söyleşisini izledi. Tüm yazarların kitabevi ve dergi stantlarında kitaplarını imzaladığı 3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali’nde A.Behramoğlu-A.Telli - Prof. Dr. Haluk Gökalp’in şiir sergileri sanatseverlerden tam not aldı. Festivalin ilk gününde izlenen ‘Görüş Günü’ filmi festivalin ikinci günü izleyenlerle tekrar buluştu.
Festivalin son etkinliği Mazlum Çimen konseri oldu. Bestekar, ses ve keman sanatçısı olmasının yanı sıra balet ve oyuncu da olan Mazlum Çimen, en sevilen eser ve bestelerini Adanalılar için seslendirdi. Mazlum Çimen, konserde hayatından birçok kesitler de sundu. Çimen’in sahneye davet ettiği gazeteci-yazar İsmail Saymaz’la birlikte Sarı Gelin türküsünü söylemesi, şair Ataol Behramoğlu’na şiir okutması büyük alkış aldı. Gecenin finalinde festivale katılan tüm konuklara plaket ve çiçekleri takdim edildi.
3.Orhan Kemal Edebiyat Festivali’ne gösterilen yoğun ilgi için Adana halkına teşekkür eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Kültür ve sanat etkinliklerine göreve geldiğimiz günden bu yana büyük önem veriyoruz. Biz bir söz vererek yola çıktık. ‘Adana’yı kültür, sanat ve festivaller kenti yapacağız’ dedik. Bu sözümüzü yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.
Kültür sanat etkinliklerinin hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Başkan Çetin, “Orhan Kemal Edebiyat Festivalimiz her geçen yıl içerik olarak zenginleşiyor ve kalite kazanıyor. Muhteşem bir kadroyla muhteşem bir festivale daha ev sahipliği yaptık. Festivalde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve Adanamıza şeref veren konuklarımıza teşekkür ediyor ve kendilerini yürekten selamlıyorum. Orhan Kemal bu bereketli topraklardan çıkan en nadide değerlerimizden biri. Orhan Kemal’e, Yaşar Kemal’e, Yılmaz Güney’e sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali sone erdi

3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali sone erdi

3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali sone erdi

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