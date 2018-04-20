3. Turizm Şurası'nın ilk fidanı toprakla buluştu

Geleceğe yönelik ulusal turizm politikası oluşturulması amacıyla, geçen yıl 1-3 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen 3. Turizm Şurası adına oluşturulan hatıra ormanının ilk fidanı dikildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'daki Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde oluşturulan hatıra ormanında, ilk fidanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, şura komisyon başkanlarıyla birlikte toprakla buluşturdu.
Fidan dikimi öncesinde kısa bir konuşma yapan Arısoy, "3. Turizm Şurası sonucunda teklif edilen kararlar bir komisyon marifetiyle derlendi, bir eylem planını kamuoyuna deklare ettik. Bu hatıra ormanı da onlardan biriydi. İnşallah bu hatıra ormanı bereket de getirsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı desteği ile oluşturulan hatıra ormanına toplam 2 bin fidan dikilecek.
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