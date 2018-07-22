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"3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 18:35 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 3 gün süren ve 309 sporcu ile 150'nin üzerinde sanatçının katıldığı şenlik kapanış programıyla sona erdi

Türk kültürünün değerlerini gelecek nesillere tanıtmak ve Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği" sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde TİKA, Bursa Valiliği ve Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen şenliğin kapanış programı düzenlendi.

Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan sanatçı ve sporcular ile Doğu Türkistan'dan öğrenciler ve Türk coğrafyasından da katılımın olduğu şenlikte, yaklaşık 5 bin yıllık ecdat yadigarı ata sporları, günümüze taşındı.

Etkinlik kapsamında, kökbörü (oğlak kapma), pars ve kuşak güreşleri, at yarışı, mangala, at üzerinde ok atma, atlı güreş, yağlı güreş, yaya okçuluğu, cirit, rahvan, matrak cenk gibi spor, savaş ve strateji oyunları oynandı.

Programa, toplam 309 sporcu ve 150'nin üzerinde sanatçı katılırken, etkinlik kapsamında, halk dansları gösterileri, konserler, sanatsal faaliyetler ve kültürel ritüeller vatandaşların beğenisine sunuldu.

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3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği Bursa

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