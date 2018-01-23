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"3. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri"

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 17:33 | Son Güncelleme 11 dakika önce

- Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen ve İslam dünyasının önde gelen yayınevleri, yazarları ile alimlerinin de konuk olacağı organizasyon, 2-11 Mart arasında düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "3. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri", 2-11 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, Halidi Maarif ve Haşim Yayınevi tarafından, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

İslam dünyasının önde gelen yayınevlerinin, yazarlarının ve alimlerinin de konuk olacağı organizasyonda, Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar ve Kuveyt başta olmak üzere 22 ülkeden 55 yayınevi, 300 ilim adamı ve yazar yer alacak.

Bu yıl, "Geçmişin ihyası, geleceğin inşası için medreselerimiz" sloganıyla kapılarını açacak olan etkinlik kapsamında, çeşitli seminer, konferans, konser, fakülte buluşmaları, söyleşiler ve resim sergileri izlenime sunulacak.

Etkinlik, Osmanlı coğrafyasında kurulmuş İslam ülkelerinin ortak miras ve kültür şuurunu tesis etmeyi, karşılıklı olarak yeni nesillerin ortak tarih ve medeniyet algısına katkı sağlamayı amaçlıyor.

(AA)

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