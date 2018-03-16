Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Bulaşıcı hastalıkların azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılmasında, en yaygın, kabul görmüş, en etkin ve ekonomik girişim olan aşı sayesinde, Türkiye'de her yıl 14 bin 296 çocuk ölümü engelleniyor." dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ceyhan, Sağlık Bakanlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği işbirliği ile bir otelde düzenlenen "3. Ulusal Aşı Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi Merkezi tarafından yayınlanan ve 20. yüzyılda halk sağlığı alanında gerçekleşmiş en önemli 10 başarı listesinde, birinci sırada bağışıklamanın geldiğini söyledi.

Enfeksiyon hastalıkları ile mücadele ve bu hastalıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olan, maddi ve manevi kayıpları önleyen, bu alanda en büyük tasarrufu sağlayan sağlık yatırımı aşı sayesinde, her yıl milyonlarca çocuğun hayata tutunduğunu belirten Ceyhan, "Bulaşıcı hastalıkların azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılmasında, en yaygın, kabul görmüş, en etkin ve ekonomik girişim olan aşı sayesinde Türkiye'de her yıl 14 bin 296 çocuk ölümü engelleniyor." diye konuştu.