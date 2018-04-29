Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği tarafından Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen, 3. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışması yapıldı.

"Caretta carettalarla yüzüyorum" temasıyla düzenlenen yarışa, erkek ve kadınlarda farklı kategorilerde 14 ülkeden 146'sı kadın ve 8'i engelli 528 sporcu katıldı. Sporcular 70 tekne ile Dalyan kanalından İztuzu Plajı'na ulaştı. Yarışta, 3 bin 500 metrelik parkurda, yüzücülerin can güvenliği için 7 motorlu tekne ile 5 tur teknesi hazır bekletildi. Plajda 36 jandarma, denizde de 10 deniz polisi ve dalgıç tedbir aldı.

Organizasyonda genç erkeklerde Furkan Hüseyin Yüksel (17), kadınlarda Busenur Türkoğlu (19) birinci oldu. Masterlar kategorisinde erkeklerde Tolga Öçal (39), kadınlarda İmran Uyar (30) birinciliği elde ederken, engelli erkeklerde Kaan Çavuşer (17), kadınlarda ise Çilem Çelik (50) birinci oldu. Dereceye girenlere ödülleri törenle dağıtıldı.

- "Federasyon yetkilileri gözlem yapıyor"

Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Yiğit, organizasyonun amacına ulaştığını vurgulayarak, her yıl daha da kaliteli hale geldiğini kaydetti.