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3. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 14:29 | Son Güncelleme

Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği tarafından Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen yarışmada 528 sporcu mücadele etti

Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği tarafından Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen, 3. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışması yapıldı.

"Caretta carettalarla yüzüyorum" temasıyla düzenlenen yarışa, erkek ve kadınlarda farklı kategorilerde 14 ülkeden 146'sı kadın ve 8'i engelli 528 sporcu katıldı. Sporcular 70 tekne ile Dalyan kanalından İztuzu Plajı'na ulaştı. Yarışta, 3 bin 500 metrelik parkurda, yüzücülerin can güvenliği için 7 motorlu tekne ile 5 tur teknesi hazır bekletildi. Plajda 36 jandarma, denizde de 10 deniz polisi ve dalgıç tedbir aldı.

Organizasyonda genç erkeklerde Furkan Hüseyin Yüksel (17), kadınlarda Busenur Türkoğlu (19) birinci oldu. Masterlar kategorisinde erkeklerde Tolga Öçal (39), kadınlarda İmran Uyar (30) birinciliği elde ederken, engelli erkeklerde Kaan Çavuşer (17), kadınlarda ise Çilem Çelik (50) birinci oldu. Dereceye girenlere ödülleri törenle dağıtıldı.

- "Federasyon yetkilileri gözlem yapıyor"

Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Yiğit, organizasyonun amacına ulaştığını vurgulayarak, her yıl daha da kaliteli hale geldiğini kaydetti.

Yarışmanın uluslararası boyut kazanacağına işaret eden Yiğit, "Bu yıl bu sınavı geçmemiz halinde seneye burada Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması olacak. Federasyondan birçok yetkili burada gözlem yapıyor. Yarışma bitiminde herkes nasıl profesyonelce yapıldığını görecek." dedi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Meclis Başkanı Koray Özcan da etkinliği, turizmin 12 aya yayılması çalışmalarının parçası olarak gördüklerini belirterek, yarışmaya katılımın her yıl arttığını ifade etti.

- "Yüzme beni hayata bağladı"

Geçirdiği çocuk felci sonucu engelli olan 50 yaşındaki Ziya Ölker ise yarışlara İzmir Buca'dan ikinci kez katıldığını dile getirdi.

Organizasyonun, doğanın ve denizin çok güzel olduğunu anlatan Ölker, "Yarışlara üç yıldır düzenli katılıyorum. 10 yıldır yüzme sporuyla uğraşıyorum. Bunu bir yaşam tarzı olarak benimsedim. Bebekken çocuk felci geçirmişim. Yüzme beni hayata bağladı. Çok sağlık sorunları yaşadım. Doktorumun yüzme tavsiyesiyle buralara geldim." diye konuştu.

Yarışa İzmir'den katılan ve genç erkekler kategorisinde birinci olan Furkan Hüseyin Yüksel de denizin ve organizasyonun çok güzel olduğunu anlattı.

3. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışması

- Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği tarafından Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen yarışmada 528 sporcu mücadele etti

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AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi
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AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi
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AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi
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