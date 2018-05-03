3. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu

Ankara Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, "İnsan yetiştiren insanlarımızı gençlerimizin önüne doğru koyabilirsek, çok daha doğru bir yola gideceğimizi düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kalem Vakfı tarafından Anadolu'nun manevi mimarlarından Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatı, tasavvufi görüşleri, dil ve edebiyatı ile dönemindeki Ahiler ve diğer tarikat temsilcileriyle olan ilişkilerinin ele alınacağı "3'üncü Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu"nun açılışı yapıldı.

TOBB Konferans Salonu'nda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan sempozyumda, Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatını anlatan belgesel gösterildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Özer, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'da binlerce yıldır tarihin, kültürün ve birçok birikimin bulunduğu topraklarda yaşayanların büyük bir medeniyetin mirasçısı olduğunu söyledi.

Bu mirası taşıyanların, bu tarihi birikimi gün yüzüne çıkarmak ve sonraki nesillere taşıyarak sonsuza kadar yaşatmak gibi çok önemli sorumluluğu olduğunu vurgulayan Kamil Özer, "İnsan yetiştiren insanlarımızı gençlerimizin önüne doğru koyabilirsek, çok daha doğru bir yola gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü geçmememiz gereken bir geçmişimiz var. Bu kadar büyük bir medeniyetin mimarları varsa, bu medeniyeti kuran, geliştiren ve yarınlara taşıyan manevi mimarlarımız da var. Hacı Bayram-ı Veli dediğimiz mübarek şahsiyetin manevi huzurunda, Ankara'da manevi değerlerimizi taşımak adına bu sempozyumu düzenleyen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.