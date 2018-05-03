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3. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 12:51 | Son Güncelleme

Ankara Kültür ve Turizm Müdürü Özer: "İnsan yetiştiren insanlarımızı gençlerimizin önüne doğru koyabilirsek, çok daha doğru bir yola gideceğimizi düşünüyorum" - Kalem Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Şahin: "Sosyal hayatın içinde mütevazı yaşamayı, el açıklığını ilke edinen, gösterişsiz bir yolu benimseyen Hacı Bayram-ı Veli, kendi emeğiyle geçinme konusunda herkese en güzel rol modellerden biri olmuştur"

Ankara Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, "İnsan yetiştiren insanlarımızı gençlerimizin önüne doğru koyabilirsek, çok daha doğru bir yola gideceğimizi düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kalem Vakfı tarafından Anadolu'nun manevi mimarlarından Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatı, tasavvufi görüşleri, dil ve edebiyatı ile dönemindeki Ahiler ve diğer tarikat temsilcileriyle olan ilişkilerinin ele alınacağı "3'üncü Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu"nun açılışı yapıldı.

TOBB Konferans Salonu'nda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan sempozyumda, Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatını anlatan belgesel gösterildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Özer, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'da binlerce yıldır tarihin, kültürün ve birçok birikimin bulunduğu topraklarda yaşayanların büyük bir medeniyetin mirasçısı olduğunu söyledi.

Bu mirası taşıyanların, bu tarihi birikimi gün yüzüne çıkarmak ve sonraki nesillere taşıyarak sonsuza kadar yaşatmak gibi çok önemli sorumluluğu olduğunu vurgulayan Kamil Özer, "İnsan yetiştiren insanlarımızı gençlerimizin önüne doğru koyabilirsek, çok daha doğru bir yola gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü geçmememiz gereken bir geçmişimiz var. Bu kadar büyük bir medeniyetin mimarları varsa, bu medeniyeti kuran, geliştiren ve yarınlara taşıyan manevi mimarlarımız da var. Hacı Bayram-ı Veli dediğimiz mübarek şahsiyetin manevi huzurunda, Ankara'da manevi değerlerimizi taşımak adına bu sempozyumu düzenleyen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

- "Hacı Bayram-ı Veli helal lokmayı teşvik etmiş rehber insandır"

Kalem Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Musa Şahin de manevi hakikatlerin, hal ve davranışlarında hayat bulduğu hak dostlarının, imanı aşk ile yaşayan Peygamber varisleri olduğunu söyledi.

Hak dostlarının fani vücutları toprağa girdikten sonra bile mazi olmadığını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Günümüzde insanlar bırakın öldükten sonra, sağlığında bile büyüklerini ziyaret etmeyi ihmal ederken ve aynı şekilde büyükler evlat ve torunlarının ziyaretlerini hasretle beklerken, asırlar sonra Hacı Bayram-ı Veli gibi birçok hak dostuna hiçbir zorlama olmadan her gün binlerce kişinin ziyarete gitmesi bunun en bariz misalidir. Sosyal hayatın içinde mütevazı yaşamayı, el açıklığını ilke edinen, gösterişsiz bir yolu benimseyen Hacı Bayram-ı Veli, kendi emeğiyle geçinme konusunda herkese en güzel rol modellerden biri olmuştur. Hacı Bayram-ı Veli müderris olmuş, Ahiliğin en önemli prensiplerinden biri olan çalışmayı, alın terini, helal lokmayı teşvik etmiş bir rehber insandır."

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