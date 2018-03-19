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3. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 13:34 | Son Güncelleme

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Hidrojen Teknolojileri Derneği işbirliğinde 3.

3. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Hidrojen Teknolojileri Derneği işbirliğinde 3. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi (IHTEC 2018) düzenlendi.
15 farklı ülkeden 150 akademisyenin bildiri ile katıldığı kongrenin açılışına ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Hidrojen Teknolojileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, Kongre Başkanı ALKÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Yurdakul, ALKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayri Akın ile yurtiçi ve yurtdışından çeşitli üniversitelerin akademisyenleri katıldı.

Pınarbaşı: “IHTEC 2018’e ev sahipliği yapmaktan mutluyuz”
ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, bu tür Ulusal ve Uluslararası Kongrelere ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı memnuniyetini ifade ederek, IHTEC 2018’in tüm katılımcılar için verimli olmasını temenni etti. İngilizce olarak gerçekleştirdiği konuşmasında ALKÜ ve Alanya hakkında bilgiler de veren Rektör Pınarbaşı, üç yıllık yeni bir üniversite olmasına karşın ALKÜ’nün uluslararası bir üniversite hedefinde yol aldığının altını çizerek “Uluslararası bir şehir olan Alanya’da uluslararası bir üniversite olma yolunda hızla ilerliyoruz” dedi.
NHEA Başkanı Kanada Toronto’da öğretim üyesi olan Prof. Dr. İbrahim Dinçer de temiz ve zararsız bir teknoloji olan Hidrojen enerjisinin kullanımı ve son gelişmeleri ile ilgili yaptığı açılış konuşmasında, Hidrojen enerjisinin 21. Yüzyılın teknolojisi olacağının altını çizdi.
Keynote Speaker olarak konuşmasını yapan Richard Baker de yakıt hücreleri konusunda gelinen son noktayı ve üniversitesinde araştırma grubu ile yürüttüğü çalışmalarda elde edilen son buluş ve gelişmeleri katılımcılar ile paylaştı.
Üç gün boyunca tebliğlerin sunulup konuların tartışıldığı akademik programın ardından katılımcılar için Alanya tanıtımının yapıldığı bir dizi gezi düzenlendi. Teleferik ile Alanya kalesine çıkış ve Alanya turu ve Damlataş Mağarası ziyareti gibi sosyal bir programın gerçekleştirildiği turda Kongreye katılan akademisyenler Alanya’nın tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldılar.

3. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi

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