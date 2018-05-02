"3. Uluslararası Ticaret Kongresi"

"150 milyar dolarlık ihracat rakamımızda, Gayri Safi Milli Hasıla içerisinde dış ticaretin payının bireysel refah düzeyimizle ne kadar doğrudan ilgili olduğunu görüyoruz. Eğer biz bu farkı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle 1970'li yıllarda yakalayabilseydik, Avrupa Birliği'ne tam üyelik noktasında 1963 yılında imzaladığımız Ankara Anlaşması'nın gereği 1973'teki kalkınma protokolü hükümlerinin uygulanma sürecinde biz Avrupa pazarının bize açılmış olduğunu fark edip, sadece tarım ürünleri üzerinden değil, sanayileşmiş bir ülke olarak sanayi ürünleri üzerinden de Avrupa pazarlarına çıkışı yakalayabilseydik, bugün 150 milyar dolarlık bir ihracat rakamını değil, önümüze hedef olarak koyduğumuz 500 milyar doları bugün yakalamış bir ülke olarak ve milli gelir olarak da bugün 700-800-900 milyar dolarları değil, 1,5 trilyon dolarları, 2 trilyon dolarları çok rahatlıkla konuşan bir ülke noktasında olmuş olacaktık."

İhracatsız var olunamayacağını aktaran Külünk, Türkiye'nin 400 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

Külünk, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kariyer Kulübü tarafından 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen 3. Uluslararası Ticaret Kongresinde, Türkiye'nin, sanayileşme sürecini kaçırmamış olsa Almanya gibi bir dünya devi olma şansını yakalamış olacağını anlattı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Türkiye'nin 70 yıllık, 80 yıllık fetret dönemi bitmiştir, şimdi Türkiye'nin ekonomik olarak çok daha güçlü olma vaktidir." dedi.

Gençlerin memur olmaya değil, ticaret adamı olmaya sevk edilmesi gerektiğini, girişimci sayısının artırılması gerektiğini dile getiren Külünk, "81 milyonluk bir ülkeyi 8 milyonluk tüccar kesimi taşıyamaz. Bu sayının 15-16 milyona çıkması lazım. 150 milyar dolar ihracat bize yetmez. Yeni açıklanan rakamlarda artan bir ihracatımız var ama mesafemiz, aramız çok açık. Bunu çoğaltmak mecburiyetindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin yükselişte olan bir güç olduğunu, yaşanan sıkıntıların bu yükselişin getirdiği sıkıntılar olduğunu kaydeden Külünk, şunları söyledi:

"Artık fetret dönemi bitmiştir. Türkiye'nin 70 yıllık, 80 yıllık fetret dönemi bitmiştir, şimdi Türkiye'nin ekonomik olarak çok daha güçlü olma vaktidir. Böyle bir süreçte dış ticaretin bir kongre perspektifiyle sizlerle paylaşılması, dış ticaret perspektifi edinmeniz noktasında size üniversite yönetiminin böyle bir alan açmasını son derece önemsediğimi ifade ediyorum. Başarmamızın temel sırrı ihracatımızın bireysel ve kollektif anlamda hayatımızın vazgeçilmez ögesi olduğunu bilmektir."

Kongrede, Kosova Parlamentosu Başkanvekili Müferra Şinik, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka ve Yunan-Türk Ticaret Odası Türk Temsilcisi Musa Turan, "Türkiye'nin Dış Ticaretteki Yeri ve Önemi" konusunda sunum yaptı.

