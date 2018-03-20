"3. Uluslararası Zeytinburnu Öykü Festivali" başladı

Ramazanoğlu, her yazarın kendi zamanının şahidi olduğuna işaret ederek, "Kalpsiz dünyanın kalbinin öykü olduğunu düşünüyorum. Hikayelerimiz buluşursa birçok şeyin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Çünkü her zaman konuşmak, anlatmak, silahtan ve baruttan daha kıymetli." dedi.

Türkiye'nin inanılmaz şeyler yaşayan bir ülke olduğunu aktaran Ramazanoğlu, "Başımızdan yetişemeyeceğimiz kadar fazla hikaye geçiyor. Yani hikayeler Türkiye'deki toplumun başından bir sağanak gibi yağmakta. Tabii ki her hikayeci kendi özgür seçimiyle bu hikayelerden hangisini kayıt altına alacağına kendisi karar vermekte." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazanoğlu, dünyanın yeniden yapılandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yeniden yapılanma esnasında yazarlar, sanatçılar misyonlarını nasıl ifa ediyor? Acaba tam bu çözülme esnasında yeni bir Avrupa kimliğinin oluşumuna doğru giderken, İslam coğrafyasında çok kan ve gözyaşı akarken, bir yazar acaba bütün bunlara kayıtsız kalabilir mi? Sadece çiçeklerden, böceklerden, aşklardan, ihanetlerden bahseden şeyler yazabilir mi? Tabii ki yazabilir ama benim seçimim böyle değil. Hakikaten yaşadığım zamana şahit olmak gibi bir yazarlık misyonuyla da görevlendirildiğimizi düşünüyorum."