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"3. Uluslararası Zeytinburnu Öykü Festivali" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 10:23 | Son Güncelleme

"3. Uluslararası Zeytinburnu Öykü Festivali" sona erdi

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl "Anlatıyorum Öyleyse Varım" sloganı ile üçüncüsü düzenlenen, "Uluslararası Zeytinburnu Öykü Festivali" sona erdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Zeytinburnu Bilgi Evleri 4. Öykü Yarışması"nın ödül töreni ile sona eren festivalin kapanışında ilk kitap ödülleri de sahiplerini buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, dünyanın dört bir yanından öykücülerin katıldığı festivale ilişkin şunları dile getirdi:

"Umarım Zeytinburnu'na yurt içinden ve yurt dışından öykü festivaline gelen misafirlerimiz memnun kalmışlardır. Biz misafirlerimiz ile birlikte 5 gün boyunca Zeytinburnu'nda birçok okulda öğrencilerle buluştuk. İnsanlara hizmet etmek adına bilgilerimizi ve deneyimlerimizi birbirimizle paylaştık. Yazmış olduklarınızı okudum, yazacak olduklarınız ile ilgili de yeni ilham kaynaklarının olacağını düşünüyorum. Zeytinburnu okuyor."

Bu yıl yerli ve yabancı 35 öykücü yer aldığı festivalde Guatemala, Slovenya, Gürcistan, Mısır, Macaristan, İrlanda, Norveç, Brezilya gibi ülkelerden öykücüler bir araya geldi.

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3. Uluslararası Zeytinburnu Öykü Festivali

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