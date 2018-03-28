3 yaşında spora başladı, şimdi çocukları yetiştiriyor 

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de anne ve babası milli sporcu olan, kendisi de 3 yaşındayken spora başlayan beden eğitimi öğretmeni Seda Duygu Aygün'ün (35) tekvando, kick boks, karate ve boksta çok sayıda dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Aygün, hafta sonları anne ve babasının işlettiği spor salonunda çocuklara kick boks eğitimi veriyor.

Eskişehir Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmenliği yapan Seda Duygu Aygün, başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi. Anne ve babasının milli kick boks sporcusu olduğunu anlatan Aygün, spora 3 yaşındayken başladığını belirtti. Aygün şöyle konuştu:

"Spora 3 yaşımda tekvandoyla başladım. Ailem, daha sonra beni voleybola, basketbola da gönderdi. Ama ben tekrar dönüp dolaşıp, dövüş sporlarını tercih ettim. Annem ve babam Eskişehir'de özel spor salonu sahibi. 10 yıldır Eskişehir Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Tekvandoda dünya ikinciliğim, boksta Avrupa ikinciliğim var. Kick boksta 4 Avrupa, 4 dünya şampiyonluğum var. Türkiye'de namağlup bir sporcuyum. En son Temmuz ayında Polonya'da yapılan dünya oyunlarında final müsabakasına çıktım ve dünya ikincisi oldum. Profesyonel kariyerimde 27 maç yaptım ve 24 galibiyetim var. Hedefim kariyerimi şampiyonluklarla devam ettirmek."