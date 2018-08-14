HABER

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 16:57 | Son Güncelleme

İzmir'in Çiğli ilçesinde, geçen yıl okul servis minibüsünde unutulan ve yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin ihmal iddiasıyla bir öğretmen hakkında daha dava açıldı.

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

3 yaşındaki Alperen Sakin, Çiğli ilçesindeki bir anaokulunda servis içerisinde saatlerce unutulmuş ve hayatını kaybetmişti.

19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında da, minik Alperen'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında hapis cezaları verilmişti.

Alperen'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ceza alan sanıklar arasında yer almayan öğretmen Nurcan A. hakkında da ihmal olduğu gerekçesiyle dava açıldı.

Hazırlanan bilirkişi raporunda Nurcan A. hakkında, "Her ne kadar resmi olarak müdür vekili konumunda olmasa da olay günü okulda olan iki öğretmenden biri olan, doğum günü kutlamalarına öncelik vererek çocukların yoklamasını sorgulamayan, yoklama yapılması konusunda diğer öğretmen Arzu Gülmez'i uyarmayan Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu öğretmeni Nurcan A.'nın da cezai yönden tali kusurlu bulunduğu"ifadelerine yer verildi.

PARTNEREfsane ikilinin son hali! Kadınlar ona aşıktı ama...Efsane ikilinin son hali! Kadınlar ona aşıktı ama...
1 tonluk 'Şampiyon' adlı kurbanlık boğanın fiyatı 16 bin lira1 tonluk 'Şampiyon' adlı kurbanlık boğanın fiyatı 16 bin lira
Suriyelilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısına destekSuriyelilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısına destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir öğrenci servisi alperen sakin

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim

Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'ya başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'ya başsağlığı mesajı

HDP'li başkan gözaltına alındı

HDP'li başkan gözaltına alındı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İtalya'ya mesaj!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İtalya'ya mesaj!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'milli ürünleri tercih edin' çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'milli ürünleri tercih edin' çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.