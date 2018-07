3 yaşındaki Mehmet Can, site havuzunda boğuldu

ANTALYA'da 3 yaşındaki Mehmet Can Karaca, yaşadığı sitenin havuzunda boğuldu. Adli Tıp'tan cenazeyi alan baba Ali Karaca, sitelerdeki denetimsizliğe tepki gösterdi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 31 Sokak'taki Aslan Rezidans'ta meydana geldi. Annesinin komşusuna emanet ettiği Mehmet Can Karaca ile 8 yaşındaki kardeşi havuzdaki çocuk bölümünde yüzmeye başladı. Refakatçi komşunun bir anlık dalgınlığı sırasında kolundaki şişme lastiği çıkaran küçük Mehmet Can, çocuk bölümünden büyüklerin yüzdüğü alana geçti. Suda çırpının küçük çocuk, gözden kayboldu. Birkaç dakika sonra durumu fark eden komşuları, havuza girip, Mehmet Can Karaca'yı suyun dibinden çıkardı. Çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Mehmet Can Karaca, bugün saat 05.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Mehmet Can'ın cansız bedeni, bugün öğle saatlerinde hastane morgundan alınarak Adli Tıp Kurumu morguna getirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, ceset torbası içinde görevli personel tarafından taşınarak morga götürüldü. Oğlunun cenazesini yakınları ile birlikte almaya gelen elektrik ustası Ali Karaca, DHA'ya yaşananları anlattı.