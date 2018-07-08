3 yaşındaki Mehmet Can, site havuzunda boğuldu

BABA, SİTE YÖNETİMİNİ SUÇLADI

Oğlunun kız kardeşiyle birlikte sitenin havuzunda komşularının eşliğinde yüzdüğünü söyleyen Ali Karaca, “Komşumuz bir anlık dalgınlığından çocuğu görmüyor. 3 dakikalık bir süreçte bunlar yaşanıyor. Ben 2,5 yıl önce İstanbul'dan Konyaaltı'ndaki havuzlu siteye taşındım. Çocuk havuzu ile yetişkin havuzu arasına kıytırık iki tane demir atılmış. Normalde kırılmaz cam olması gerekiyor. Çünkü bu önlem küçük çocukların derin alana geçmesini önlüyor. Biz bu konuda çok feryat ettik. Bunun yapılmasını istedik. Hatta onlara 'Sizin çocuklarınız olmayabilir ama bizim çocuklarımız da sizin çocuklarınız sayılır, komşuyuz' dedik. Maalesef ki Konyaaltı'nda bu türlü 3 kuruşluk ihmaller var. Bu konuyla ilgili savcı beyle de görüştüm. İncelenmesini talep ettim. Tabi bizim canımız yandı. Bundan sonra küçük fidanlar, küçük çıkarlar gözetilerek heba olmasın. Sitelerdeki eksikler giderilsin, ihmal edilmesin. Her şey para değil. Ben dün çocuğuma canımı verirdim. Mal varlığım neyse onu da verebilirdim ama yapacak bir şey yok. Gitti mi gidiyor işte" diye konuştu.