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"30-40 milyar gibi bir para toplanacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 17:55 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "Ne yazık ki ülkemizde hala ideolojik saplantılı belediyecilik yapanlar var. Bizim İller Bankası'ndan gönderdiğimiz kaynakları, devletin kendi imkanları içerisinde kıt kanaat gönderdiği paraları çalıp Kandil'e göndermeye çalışan ahlaksızlar var" - "(İmar Barışı) Sonunda 30-40 milyar gibi bir para toplanacak. Ne yapacağız bu parayı. Maliyenin genel bütçesi içerisinde kaybolup gidecek bir kaynak olarak mı bakılacak? Hayır öyle değil. Belediyelerimiz kentsel dönüşüm işine girdiklerinde sıfır faizli TL olarak para vereceğiz. Belediyelerimiz yeter ki şehirlerini yenilemek istesinler" - "Günde ortalama 100 bin müracaat, bu bir rekor. 10 gün oldu 1 milyonu aştık"

KIRŞEHİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İmar Barışı'na ilişkin, "Sonunda 30-40 milyar gibi bir para toplanacak. Ne yapacağız bu parayı. Maliyenin genel bütçesi içerisinde kaybolup gidecek bir kaynak olarak mı bakılacak? Hayır öyle değil. Belediyelerimiz kentsel dönüşüm işine girdiklerinde, sıfır faizli TL olarak para vereceğiz. Belediyelerimiz yeter ki şehirlerini yenilemek istesinler." dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'yi ziyaret eden Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, her geldiğinde Kırşehir'i daha yeşil gördüğünü, yemyeşil bir ortamın oluşmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Özhaseki, belediyelere her zaman yardımcı olmaya çalıştıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Yeter ki belediye başkanı arkadaşlarımız gayret etsinler. Şehirlerine hizmetle uğraşsınlar. Ne yazık ki ülkemizde hala ideolojik saplantılı belediyecilik yapanlar var. Bizim İller Bankası'ndan gönderdiğimiz kaynakları, devletin kendi imkanları içerisinde kıt kanaat gönderdiği paraları çalıp Kandil'e göndermeye çalışan ahlaksızlar var. Üzülerek söylüyoruz, bunlar da ne yazık ki var. İşte böyle bir ortam içinde, seçimle işbaşına gelmiş belediyelerin hepsi, eğer iyi niyetli ise tarafımızdan takdir, destek görüyor, sonuna kadar da yanında oluyoruz. Değilse, bir türlü hesabını soruyoruz onun."

Seçim sürecine değinen Özhaseki, Türkiye'nin son 3 yılda karşılaştığı belaların kökeninin, 40-50 yıl öncesine dayandığını belirtti.

Özhaseki, bunların gerçek yüzlerinin son 2-3 yıl içerisinde ortaya çıktığını ve bunlarla dehşet bir mücadele verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki dışımızdaki partiler bizi yalnız bıraktılar. Ana muhalefet de yalnız bıraktı bu konuda. Sonra çıkan yavru muhalefet de, mecliste emanet milletvekili alarak kendini temsil etmeye çalışan muhalefet de yalnız bıraktı. Bu konuları sorduğumuzda, niye Türkiye'nin beka meselesi karşısında yanımızda değilsiniz dediğimizde, demagojik laflarla da işi geçiştiriyorlar. Dün şöyleydi de, böyleydi de, şöyle oldu da, böyle oldu da. Bugün gelin, yiğitçe durun. Bu Türkiye meselesi, istikbal meselesi dediğimiz zaman yanımızda yoklar. İşte bunu da anlatacağız. Bunu da konuşuyoruz gittiğimiz yerlerde."

Bir gazetecinin İmar Barışı ile ilgili sorusu üzerine Özhaseki, "Günde ortalama 100 bin müracaat, bu bir rekor. 10 gün oldu 1 milyonu aştık. Bütün illerden sorunlar geliyor. Takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonunda 30-40 milyar gibi bir para toplanacak. Ne yapacağız bu parayı? Maliyenin genel bütçesi içerisinde kaybolup gidecek bir kaynak olarak mı bakılacak buna? Hayır öyle değil. Belediyelerimiz kentsel dönüşüm işine girdiklerinde sıfır faizli TL olarak para vereceğiz. Belediyelerimiz yeter ki şehirlerini yenilemek istesinler. Sıfır faizli olacak. Taahhüt alacağız belediyelerden. Bütün malzemeleri yerli ve milli kullanmak şartıyla. Yani gidip de Çin'den, Kore'den lambalar, asansörler falan getirmeyecekler. Tek şartımız bu. Zaten içerideki sektörlerimiz güçlü. İhtiyaçlarına cevap verecek ortamları da var. Böyle bir taahhüt aldığımızda belediyelerin şehirlerini yenilemelerinin, sağlıksız evleri yeniden depreme hazırlıklı hale getirmelerinin kapısını da açmış oluyoruz."

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kırşehir

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