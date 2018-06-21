KIRŞEHİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İmar Barışı'na ilişkin, "Sonunda 30-40 milyar gibi bir para toplanacak. Ne yapacağız bu parayı. Maliyenin genel bütçesi içerisinde kaybolup gidecek bir kaynak olarak mı bakılacak? Hayır öyle değil. Belediyelerimiz kentsel dönüşüm işine girdiklerinde, sıfır faizli TL olarak para vereceğiz. Belediyelerimiz yeter ki şehirlerini yenilemek istesinler." dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'yi ziyaret eden Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, her geldiğinde Kırşehir'i daha yeşil gördüğünü, yemyeşil bir ortamın oluşmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Özhaseki, belediyelere her zaman yardımcı olmaya çalıştıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Yeter ki belediye başkanı arkadaşlarımız gayret etsinler. Şehirlerine hizmetle uğraşsınlar. Ne yazık ki ülkemizde hala ideolojik saplantılı belediyecilik yapanlar var. Bizim İller Bankası'ndan gönderdiğimiz kaynakları, devletin kendi imkanları içerisinde kıt kanaat gönderdiği paraları çalıp Kandil'e göndermeye çalışan ahlaksızlar var. Üzülerek söylüyoruz, bunlar da ne yazık ki var. İşte böyle bir ortam içinde, seçimle işbaşına gelmiş belediyelerin hepsi, eğer iyi niyetli ise tarafımızdan takdir, destek görüyor, sonuna kadar da yanında oluyoruz. Değilse, bir türlü hesabını soruyoruz onun."